Plíšková v roli nasazené jedničky vstoupí do US Open

New York - Česká tenistka Karolína Plíšková dnes vstoupí v roli turnajové jedničky do US Open, jež se bude hrát v New Yorku bez diváků a za přísných hygienických podmínek. Světová trojka se od 18:00 SELČ na hlavním kurtu Arthura Ashe střetne poprvé v kariéře s Ukrajinkou Anhelinou Kalininovou, které patří v žebříčku 145. místo.

V úvodní den turnaje se představí také dvojnásobná wimbledonská vítězka Petra Kvitová, jež odehraje druhý zápas na kurtu číslo 17 s Irinou Beguovou z Rumunska. Vstup do grandslamu, který bývá poslední v sezoně, ale letos je po odložení Roland Garros a zrušení Wimbledonu teprve druhý, čeká také Marii Bouzkovou, Markétu Vondroušovou a Terezu Martincovou.

Program US Open

(začátky 17:00 SELČ):

Pondělí:

Kurt Arthura Ashe: 18:00 Karolína Plíšková (1-ČR) - Kalininová (Ukr.), Anderson (JAR) - A. Zverev (5-Něm.), 1:00 Djokovič (1-Srb.) - Džumhur (Bosna), Ósakaová (4-Jap.) - Doiová (Jap.).

Kurt Louise Armstronga: Kerberová (17-Něm.) - Tomljanovicová (Austr.), Shapovalov (12-Kan.) - Korda (USA), Gauffová (USA) - Sevastovová (31-Lot.), Johnson (USA) - Isner (16-USA), Mariaová (Něm.) - Riskeová (13-USA).

Kurt č. 17, 2. zápas: Beguová (Rum.) - Kvitová (6-ČR).

Kurt č. 5, 5. zápas: Bouzková (ČR) - Pegulaová (USA).

Kurt č. 7, 1. zápas: Vondroušová (12-ČR) - Minnenová (Belg.).

Kurt č. 11, 3. zápas: Martincová (ČR) - Martičová (8-Chorv.).

Úterý:

Kurt Arthura Ashe: 18:00 A. Murray (Brit.) - Nišioka (Jap.), Ahnová (USA) - S. Williamsová (3-USA), 1:00 Muchová (20-ČR) - V. Williamsová (USA), Delbonis (Arg.) - Medveděv (3-Rus.).

Kurt Louise Armstronga: Hibinová (Jap.) - Muguruzaová (10-Šp.), Munar (Šp.) - Thiem (2-Rak.), Wickmayerová (Belg.) - Keninová (2-USA), Keysová (7-USA) - Babosová (Maď.), Dimitrov (14-Bulh.) - Paul (USA).