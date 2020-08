Plíšková skandál nepřipustila, nechápe nošení roušek

Praha - Tenistka Kristýna Plíšková zvládla na Prague Open nevděčný duel. Na antuce pražské Sparty čelila patnáctiletému talentu Lindě Fruhvirtové a nic jiného než výhru brát nemohla. V utkání prvního kola, rozděleném kvůli dešti do dvou dnů, uspěla 6:2 a 7:5.

"Byl by skandál, kdybych prohrála, asi by to nikdo jinak nebral včetně mě. Myslím, že jsme to zvládla docela dobře," řekla 69. hráčka žebříčku Plíšková.

Kvality Fruhvirtové si vyzkoušela už v červnu při charitativní soutěži družstev Elite Trophy. Na Štvanici vyhrála rovněž ve dvou setech. "Tam to bylo těžší. Teď už jsem věděla, do čeho jdu, a mohla jsem se trošku připravit," uvedla Plíšková.

Zápas začal v pondělí, ale kvůli bouřce se nedohrál ani první set. Nejdříve byl přerušen za stavu 2:1 a pak po dalších dvou gamech přeložen na úterý. "Nejdřív nás poslali na kurt v dešti, a když se to večer vybralo, tak nás poslali domů. To jsem nepochopila, ale o tom nerozhoduju, to neovlivním," pokrčila levoruká hráčka rameny.

Plíšková se vrátila na okruh po koronavirové pauze už minulý týden v Palermu. "Přišlo mi to tam takový splašený. Extra tam věci nefungovaly, i když asi dělali, co mohli. Tady je to mnohem lepší, ale taky tady bydlím doma," řekla.

Za uplynulé dva týdny už má za sebou pět testů na covid-19 a další ji čeká, jelikož jsou povinné každých pět dnů. "To mi vadí nejvíc," řekla Plíšková. Nošení roušek jí přijde přehnané. "Jsme v bublině na tenisu, všichni jsou testovaní a měli by být negativní, takže nechápu, proč musíme mít roušky," dodala.

Hlavně je ale přes všechny trable ráda, že se znovu hraje. Snaží se vyvarovat výkyvů ve hře a mít solidnější servis. I za jeho pomoci zkusí ve druhém kole překonat druhou nasazenou Petru Martičovou z Chorvatska. "Je to antukářka a bude to těžké, ale má nějaké bolístky a není nemožné jít dál," věří Plíšková.