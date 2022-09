Plíšková se utká se Sabalenkovou ve čtvrtfinále US Open

Česká tenistka Karolína Plíšková v osmifinále US Open v New Yorku, 6. září 2022.

Česká tenistka Karolína Plíšková v osmifinále US Open v New Yorku, 6. září 2022. ČTK/AP/Andres Kudacki

New York - Karolína Plíšková dnes znovu po roce nastoupí do čtvrtfinále grandslamového US Open. Třicetiletá tenistka vyzve v boji o postup mezi čtyři nejlepší hráčky turnaje světovou šestku Arynu Sabalenkovou z Běloruska. Zápas odstartuje program na centrálním dvorci Arthura Ashe v 18:00 SELČ.

Třicetiletá Plíšková zažívá v New Yorku nejlepší grandslam v sezoně. Ve Wimbledonu a Roland Garros skončila ve 2. kole, Australian Open se nezúčastnila kvůli zlomenému zápěstí. Dostala se do desátého grandslamového čtvrtfinále a pátého na US Open. Jejím maximem v New Yorku je finále z roku 2016. Se Sabalenkovou má dvaadvacátá hráčka světového žebříčku vyrovnanou bilanci 2:2.

Středeční program US Open:

Kurt Arthura Ashe (18:00 SELČ): Plíšková (22-ČR) - Sabalenková (6-Běl.), Rubljov (9-Rus.) - Tiafoe (22-USA), Šwiateková (1-Pol.) - Pegulaová (8-USA), Sinner (11-It.) - Alcaraz (3-Šp.).