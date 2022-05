Plíšková se na ruku po zlomenině nemůže spolehnout na tisíc procent

Paříž - Ruka po prosincové zlomenině tenistku Karolínu Plíškovou sice nebolí, ale plně se na svoji pravačku ještě spolehnout nemůže. Česká hráčka se po návratu na kurty dostává pomalu do formy a snaží se udržet si pozitivní mysl.

Současná světová osmička si zlomila vřetenní kost pravé ruky v prosinci v přípravě na sezonu a vynechala i Australian Open. Na turnaje se vrátila v březnu a dnešní výhra v prvním kole Roland Garros byla její teprve šestá ze třinácti zápasů. "Zranění bylo docela velké. Sice nemám bolesti, ale mám pocit, že se na tu ruku nemůžu spolehnout na tisíc procent. Je trochu jiná, asi horší. Ale pomaličku se tam dostávám," řekla třicetiletá Plíšková v Paříži.

Bývalá finalistka Wimbledonu a US Open občas sama sebe některým úderem překvapí. "Třeba forhend, čop nebo volej. Ruka není taková, jaká byla, ale to přijde," prohlásila.

Výsledkově se jí zatím nedaří, ale nepropadá panice. Loni v první půlce sezony také nezářila a pak došla do finále Wimbledonu a dostala se na Turnaj mistryň. "Může se stát, že bych hrála celý rok úplně mega blbě, ale myslím, že jsem dobrá hráčka a ta pravděpodobnost je menší. Když se budu snažit, nějaké turnaje mi můžou sednout. Je to ale těžké," uvedla.

Potřebuje získat zpět zápasovou rutinu a dostat se do rytmu. A vydržet dobře naladěná. "Nejsem vždy pozitivní, ale snažím se. Pokud bych byla negativní, ničemu by to nepomohlo."

Před Roland Garros se rozehrála ve Štrasburku, kde si připsala poprvé v sezoně tři vyhrané zápasy v řadě. Přitom tam ani nechtěla jet. "Ale Saša (trenér Bajin) s Míšou (manžel Hrdlička) tlačili neskutečně a nakonec jsem ráda, že jsem tam jela," řekla Plíšková a dodala: "Měla jsem čtyři zápasy s docela solidníma soupeřkama, to dodá vnitřní klid a nějakou sebedůvěru."

V Paříži po špatném úvodním setu porazila domácí Tessah Andrianjafitrimovou a po dvaadvacáté v řadě zvládla na grandslamu první kolo. "To ani nevím. Ale pokaždé je první kolo hrozný. Nechci úplně hodnotit hru nehru, prostě se počítá vítězství. Pokaždé, když první kolo přežiju, tak je druhé automaticky lepší, aniž bych musela něco změnit, takže věřím, že to tak bude."

Její další soupeřkou bude jiná francouzská držitelka divoké karty Leolie Jeanjeanová. Znovu tedy bude hrát s pro ni neznámou hráčkou a proti domácímu publiku. "Mně to nevadí. Aspoň je tam živo, mám ráda tuhle atmosféru. A když budu hrát dobře, tak není moc co vymýšlet."