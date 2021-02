Plíšková se chystá na Muchovou, s níž trénovala v karanténě

Melbourne - Světovou šestku Karolínu Plíškovou čeká ve třetím kole tenisového Australian Open české derby s Karolínou Muchovou, se kterou nejen v poslední době strávily na kurtu hodně času. Byly tréninkovými partnerkami pro dvoutýdenní karanténu v Melbourne před začátkem tamních turnajů. Plíšková má Muchové co vracet, naposledy s ní prohrála 11:13 ve třetím setu v osmifinále Wimbledonu 2019.

Obě Karolíny jsou si blízké. "Trénujeme spolu hodně i v Česku a jsme docela dobré kamarádky. Bude to lepší atmosféra, protože tam není to napětí, jako když jedna druhou nenávidí," řekla Plíšková na tiskové konferenci zveřejněné na webu turnaje.

Uvědomuje si, že to proti čtyřiadvacetileté krajance nebude mít snadné. "Myslím, že to může být dobrý zápas. Je to nebezpečná hráčka. Hraje dobře, má velmi pestrou hru. Bude to těžké. Naposledy jsem těsně prohrála ve Wimbledonu, tady jsem před tím vyhrála. Tak uvidíme," uvedla Plíšková.

Muchová potvrdila, že vzájemně dobře znají své zbraně. "Už o sobě víme, kam ta druhá hraje a jak. Samozřejmě na kurtu vypnete a hrajete, dáte tam všechno, abyste toho druhého porazil. Mimo kurt jsme spolu ale úplně v pohodě," řekla Radiožurnálu.

Pro Plíškovou bylo specifické i dnešní utkání druhého kola, protože s Američankou Danielle Collinsovou se utkala podruhé v krátké době. Před osmi dny na přípravném turnaji Yarra Valley Classic prohrála, tentokrát zvítězila. "Snažila jsem se hrát podobně jako minulý týden. Věděla jsem, že pro ni bude těžké ten výkon zopakovat, minule hrála skvěle. Bylo to o tom zůstat pozitivní, být v zápase a počkat si na šance," popisovala osmadvacetiletá Češka.

Navzdory postupu nebyla s předvedenou hru úplně spokojená. "Nebylo to ode mě úplně nejlepší, ale tak to je. Myslím, že na grandslamu to vždycky bývá, že jeden zápas je lepší, jeden horší. Důležité je, že jsem postoupila," řekla bývalá světová jednička, která stále čeká na grandslamový titul.

Proto před sezonou angažovala německého kouče Saschu Bajina, který předloni dovedl k trofeji v Melbourne Japonku Naomi Ósakaovou. Spolupráci si Plíšková pochvaluje. "V tréninku to trefuju dobře. Není moc co zlepšit a stejně není moc času. Chci být pozitivní a věřím, že tady budu hrát dobrý tenis," řekla Plíšková, jejímž maximem na Australian Open je semifinále z roku 2019.