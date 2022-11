Plíšková prohrála s Linetteovou a souboj s Polskem rozhodne čtyřhra

Glasgow - České tenistky hrají v úvodním utkání finálového turnaje o Pohár Billie Jean Kingové s Polskem nerozhodně 1:1. Karolína Muchová nejprve porazila Magdalenu Frechovou dvakrát 6:2, ale Karolína Plíšková postupový bod nepřidala, protože v souboji týmových jedniček prohrála s Magdou Linetteovou 4:6, 1:6. O vítězkách rozhodne závěrečná čtyřhra.

Do ní nastoupí Kateřina Siniaková a Markéta Vondroušová. Soupeřky udělaly změnu oproti původní nominaci a budou hrát s Linetteovou a Katarzynou Kawaovou. Češkám chybí v Glasgow Barbora Krejčíková, která se na poslední chvíli omluvila kvůli zranění zápěstí, Polky se musejí obejít bez světové jedničky Igy Šwiatekové.

Semifinalistka loňského Australian Open Muchová byla v zahajovacím duelu od začátku lepší hráčkou. V prvním setu sebrala o dva roky mladší soupeřce dvakrát servis a za 32 minut se ujala vedení.

Frechová, která ve středu prohrála třísetový souboj s Američankou Danielle Collinsovou, nedokázala vzdorovat ani ve druhé sadě. Češka neztratila ani jednou v zápase podání a díky dalším dvěma brejkům dotáhla duel za hodinu a patnáct minut k vítězství. V utkání zaznamenala 22 vítězných míčů.

"Do utkání jsem vstoupila dobře a spolehlivě podávala. Dnešní výkon mě potěšil. Na začátku jsem byla nervózní, protože už to je nějaký čas, co jsem v národním týmu naposledy hrála. Nastoupila jsem letos ve čtyřhře, ale to je něco jiného. Mám radost, že jsem to ze sebe setřásla a získala první bod pro tým," řekla na tiskové konferenci Muchová.

Plíšková mohla rozhodnout, ale bývalá světová jednička utkání s Linetteovou nezvládla. Vyrovnaný první set ztratila v koncovce, poté co za stavu 4:5 prohrála servis.

Na začátku druhé sady se třicetileté rodačce z Loun podařilo 49. hráčku světa "brejknout", poté ale prohrála šest her za sebou. Plíškové nepomohlo ani osm es, vedle pěti dvojchyb udělala 33 nevynucených chyb. S Linetteovou prohrála teprve druhý z devíti vzájemných zápasů.

Polky zahájily soutěž známou dříve jako Fed Cup středeční porážkou s USA 1:2. Češky se s Američankami utkají v pátek. Do semifinále postoupí pouze vítěz skupiny.

Výsledky finálového turnaje tenisového Poháru Billie Jean Kingové

Skupina D:

Česko - Polsko 1:1 po dvouhrách

Muchová - Frechová 6:2, 6:2, Karolína Plíšková - Linetteová 4:6, 1:6.

Skupina A:

Kanada - Itálie 3:0

Andreescuová - Cocciarettová 7:6 (7:3), 6:3, Fernandezová - Trevisanová 6:0, 6:0, Dabrowská, Fernandezová - Bronzettiová, Paoliniová 6:1, 6:1.

Tabulka:

1. Švýcarsko 1 1 0 3:0 1 2. Kanada 1 1 0 3:0 1 3. Itálie 2 0 2 0:6 0

Skupina B:

Austrálie - Belgie 3:0

Sandersová - Van Uytvancková 6:2, 6:2, Tomljanovicová - Mertensová 4:6, 6:4, 3:0 skreč Mertensové, Sandersová, Stosurová - Bonaventureová, Flipkensová 6:4, 6:3.

Konečná tabulka:

1. Austrálie 2 2 0 5:1 2 2. Slovensko 2 1 1 3:3 1 3. Belgie 2 0 2 1:5 0

Skupina C:

Británie - Španělsko 2:0 po dvouhrách

Watsonová - Parrizasová 6:0, 6:2, Dartová - Badosaová 6:3, 6:4.