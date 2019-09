Plíšková prohrála na US Open s Kontaovou a jedničkou nebude

New York - Tenistka Karolína Plíšková prohrála v osmifinále US Open a přišla o možnost stát se po turnaji světovou jedničkou. Turnajová trojka s obvázaným levým stehenním svalem bojovala dvě hodiny a 19 minut s Britkou Johannou Kontaovou a třísetové drama prohrála 7:6, 3:6, 5:7.

K návratu do čela žebříčku po dvou letech potřebovala sedmadvacetiletá Plíšková, finalistka newyorského turnaje z roku 2016, postoupit do semifinále. Pro české hráčky skončilo US Open ve dvouhře v osmifinále poprvé po pěti letech.

Plíšková už v koncovce třetího kola některé míče do forhendu nedobíhala, ale říkala, že šetřila energii. Proti Kontaové nastoupila s obvázaným stehenním svalem a na úvod přišla čistou hrou o podání. První sadu ale vydřela.

Prohrávala sice 0:2, pak odvrátila dalších devět brejkbolů, ale za stavu 4:5 zariskovala na returnu a srovnala na 5:5. Ve zkrácené hře měla pevnější i přesnější ruku, Kontaové povolila pouze jediný bod a za skoro hodinu úvodní dějství získala.

Ve druhém setu dvakrát neudržela brejk a od stavu 3:1 prohrála pět her v řadě. V rozhodujícím setu podávaly obě hráčky výborně. Až za stavu 5:5 chybovala Plíšková a popáté v utkání o servis přišla. Vzápětí ještě měla brejkbol a mohla si vynutit tie-break, ale Britka zahrála výborně a při druhém mečbolu zápas ukončila.

Světovou jedničkou po závěrečném grandslamu sezony zůstane v případě obhajoby titulu Japonka Naomi Ósakaová, kterou osmifinále čeká v pondělí. Jinak se na první místo vrátí Ashleigh Bartyová, která stejně jako Plíšková dnes vypadla v osmifinále. Australanku překvapivě vyřadila Číňanka Wang Čchiang po setech 6:2 a 6:4.

Sedmadvacetiletá Wang Čchiang, ve Flushing Meadows osmnáctá nasazená, se dostala do grandslamového čtvrtfinále dvouhry poprvé v kariéře. Číňanku trénoval trojnásobný grandslamový vítěz ve čtyřhře Peter McNamara, od února ale nemocný Australan nemohl pokračovat a v červenci zemřel ve věku 64 let.

Bartyová měla před zápasem s Číňankami skvělou bilanci 15:1, ale tentokrát narazila do "zdi". Wang Čchiang vrátila skoro každý míč a udělala jen 14 chyb. Naopak favorizovaná Australanka pokazila úder devětatřicetkrát.

"Nevím, co bych měla říci, ale řeknu jednu věc: miluju New York," řekla Wang Čchiang na dvorci. Ve čtvrtfinále nastoupí proti Američance Sereně Williamsové, která vyřadila Chorvatku Petru Martičovou 6:3, 6:4. Williamsová je ve čtvrtfinále US Open už pošestnácté: šestkrát turnaj vyhrála, třikrát neuspěla ve finále a třikrát se zastavila v semifinále.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 57,24 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

Federer (3-Švýc.) - Goffin (15-Belg.) 6:2, 6:2, 6:0, Dimitrov (Bulh.) - De Minaur (Austr.) 7:5, 6:3, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Wang Čchiang (18-Čína) - Bartyová (2-Austr.) 6:2, 6:4, Kontaová (16-Brit.) - Karolína Plíšková (3-ČR) 6:7 (1:7), 6:3, 7:5.

Junioři:

Dvouhra - 1. kolo:

Lehečka (15-ČR) - Hohmann (USA) 7:5, 6:1.