Plíšková postoupila do osmifinále US Open, vypadly Kvitová a Bartyová

Česká tenistka Karolína Plíšková ve 3. kole US Open. ČTK/AP/Frank Franklin II

New York - Tenistka Karolína Plíšková předvedla na US Open další skvělé představení na servisu a ve 3. kole porazila Ajlu Tomljanovicovou z Austrálie 6:3 a 6:2. Turnajová čtyřka trefila dvacet es a na newyorkském grandslamu je v osmifinále. S US Open se naopak rozloučila Petra Kvitová. Turnajová desítka nestačila na sedmnáctou nasazenou Marii Sakkariovou a s řeckou hráčkou prohrála 4:6 a 3:6.

O kolo dříve vytvořila Plíšková 24 esy rekord US Open, ale hrála tři sety. Proti Tomljanovicové dala ve dvou sadách jen o čtyři esa méně a po prvním podání měla úspěšnost 91 procent.

Přesto mohla v prvním setu prohrávat. Ve třetí hře odvrátila dva brejkboly a v sedmé dokonce tři a všechny esem. Hrála agresivně i ve výměnách a postoupila za 71 minut.

"Nastupovala jsem se sebedůvěrou. Podávala jsem opravdu dobře, ještě líp než minule, což mi docela pomohlo. A myslím, že jsem hrála velice slušně i zezadu," řekla Plíšková.

Loni vypadla Plíšková na US Open ve druhém kole, ale předtím hrála zmíněné finále v roce 2016, pak došla dvakrát do čtvrtfinále a v roce 2019 si zahrála čtvrté kolo.

Češka zvládá turnaj i bez svého kouče Saschi Bajina, který nedostal do USA víza a je doma v Německu. S Plíškovou komunikují na dálku. "Mrzí mě, že tady nemůže být, ještě když jsem ve druhém týdnu," řekla tenistka a dodala: "Dávám mu kredit, protože tyhle výkony jsou jeho práce. Na něčem jsme pracovali a není to tak, že tu týden chybí a najednou se mi daří."

Další soupeřkou finalistky US Open z roku 2016 Plíškové bude letošní finalistka Roland Garros Anastasie Pavljučenkovová. Nad Ruskou vede bilanci 6:2, ale loni s ní prohrála na Australian Open a letos v Madridu. "Je to šikovná hráčka bez slabiny Musím ji přehrát, čekat na chyby proti ní není cesta. Ale hraju tady dobře, takže šance určitě je," řekla lounská rodačka.

Kvitová začala na kurtu Arthura Ashe čistou hrou s esem na závěr a zdálo se, že by mohla navázat na předchozí dva zápasy, v kterých neztratila servis. Za stavu 1:2 si po prohozu připravila dva brejkboly, ale ani jednou se při nich netrefila do returnu a víc šancí už od Sakkariové nedostala.

Hned v zápětí česká tenistka po chybách o servis přišla, což výborně hrající Řekyni k zisku první sady stačilo. Kvitová se dál prala s returnem kvalitně podávající soupeřky a ve druhém setu přišla o vlastní servis dvakrát. Zápas ukončila chybou z forhendu a dvojchybou.

"Ona hrála lépe než já, o tom není pochyb. Zasloužila si vyhrát, skoro nic nezkazila. Snažila jsem se, ale nedala mi moc šancí. Měla jsem dvě, ale bylo těžké je využít. Nepodávala jsem nejlépe, trošku jsem bojovala se sluncem a stínem, viděla míč hůře. Bojovala jsem, snažila se a doufala, že se ještě v koncovce něco povede, ale nepovedlo se," řekla Kvitová.

Ani v New Yorku se Kvitové nepovedlo vylepšit letošní grandslamovou bilanci. Ani na jednom z turnajů velké čtyřky se nedostala do osmifinále stejně jako před třemi lety.

Světová jednička Bartyová skončila na US Open ve třetím kole Světová jednička Ashleigh Bartyová vypadla na US Open ve třetím kole. Australská tenistka prohrála 2:6, 6:1 a 6:7 s domácí Shelby Rogersovou, přestože nad ní v rozhodující sadě vedla už 5:2. Osmadvacetiletá Rogersová, které ve světovém žebříčku patří 43. místo, se postarala o druhé velké překvapení ženského dvouhry probíhajícího grandslamu v New Yorku. Ve třetí sadě si díky zisku čtyř her za sebou vynutila tie-break, v němž uspěla 7:5. Navázala na den staré vítězství Kanaďanky Leylah Fernandezové, která vyřadila dvojnásobnou šampionku Naomi Ósakaovou z Japonska. Rogersová proti Bartyové ukončila nepříznivou sérii, když s pětadvacetiletou Australankou prohrála všech pět předchozích zápasů. "Nechtěla jsem, aby se to opakovalo, tak jsem zkusila hrát úplně jinak," uvedla na webu WTA. K vítězství jí motivovalo i vystoupení krajana Vitase Gerulaitise po semifinále Masters v roce 1979, ve kterém poprvé porazil Jimmyho Connorse. "Ráno jsem se dívala na jeho video, kde řekl: Nikdo mě neporazí sedmnáctkrát za sebou. Mně hrozila šestá prohra, takže..." usmála se Rogersová. Bartyová uznala, že soupeřka v rozhodující sadě prostě hrála lépe. "Za stavu 2:5 jsem byla na servisu špatná a to jí dostalo do hry. Pak už jsem tolik nekazila, ale Shelby dokázala uhrát důležité míče," řekla. "Když vám za stavu 30:30 pošle forhendový lob na lajnu, tak prostě jen musíte smeknout a říct: To bylo opravdu dobré. Ale budu spát dobře, protože vím, že jsem do zápasu dala všechno," dodala. Rogersová se v osmifinále utká s Emmou Raducanuovou z Velké Británie. V utkání bude usilovat o vyrovnání svého maxima na grandslamech, kterými jsou čtvrtfinále z loňského US Open a French Open z roku 2016. Srb Novak Djokovič dál drží šanci, že jako třetí tenista v historii vyhraje kalendářní Grand Slam. Lídr světového žebříčku ve třetím kole US Open zdolal po třech a půl hodinách Japonce Keie Nišikoriho 6:7, 6:3, 6:3, 6:2 a dělí ho čtyři výhry od splnění dalšího snu. Vyhrát všechny čtyři grandslamy v jednom roce dokázali v minulosti jen Američan Don Budge (v roce 1938) a dvakrát Australan Rod Laver. Ten uspěl v sezoně 1962 a před 52 lety. Čtyřiatřicetiletý srbský tenista Djokovič sice nezačal proti Nišikorimu dobře, ale nakonec vyhrál letos i 25. grandslamový zápas. Titulů z turnajů velké čtyřky má dvacet a pokud uspěje letos ve Flushing Meadows, osamostatní se v čele rekordních tabulek od Rogera Federera i Rafaela Nadala. Ti jsou oba zranění a US Open se neúčastní.

Grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 57,5 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Djokovič (1-Srb.) - Nišikori (Jap.) 6:7 (4:7), 6:3, 6:3, 6:2, A. Zverev (4-Něm.) - Sock (USA) 3:6, 6:2, 6:3, 2:1 skreč, Berrettini (6-It.) - Ivaška (Běl.) 6:7 (5:7), 6:2, 6:4, 2:6, 6:3, Harris (JAR) - Shapovalov (7-Kan.) 6:4, 6:4, 6:4, Sinner (13-It.) - Monfils (17-Fr.) 7:6 (7:1), 6:2, 4:6, 4:6, 6:4, Brooksby (USA) - Karacev (21-Rus.) 6:2, 3:6, 2:6, 6:3, 6:3, Opelka (22-USA) - Basilašvili (Gruz.) 7:6 (7:5), 6:3, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Karolína Plíšková (4-ČR) - Tomljanovicová (Austr.) 6:3, 6:2, Sakkariová (17-Řec.) - Kvitová (10-ČR) 6:4, 6:3, Rogersová (USA) - Bartyová (1-Austr.) 6:2, 1:6, 7:6 (7:5), Andreescuová (6-Kan.) - Minnenová (Belg.) 6:1, 6:2, Šwiateková (7-Pol.) - Kontaveitová (28-Est.) 6:3, 4:6, 6:3, Bencicová (11-Švýc.) - Pegualová (23-USA) 6:2, 6:4, Pavljučenkovová (14-Rus.) - Gračevová (Rus.) 6:1, 6:4, Raducanuová (Brit.) - Sorribesová (Šp.) 6:0, 6:1.