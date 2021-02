Plíšková postoupila, dál jdou i Muchová, Krejčíková a Macháč

Melbourne - Karolína Plíšková vstoupila do Australian Open jednoznačnou výhrou. Za 51 minut dnes porazila Italku Jasmine Paoliniovou 6:0, 6:2. Dál jdou i Karolína Muchová a Barbora Krejčíková, takže ve druhém kole má český tenis pět hráček. Při melbournské premiéře postoupil také Tomáš Macháč, jehož španělský soupeř Mario Vilella ve čtvrtém setu vzdal. Marie Bouzková, Barbora Strýcová i Kristýna Plíšková se s prvním grandslamovým turnajem sezony rozloučily hned v úvodu.

Karolína Plíšková strávila na rozpáleném kurtu jen minimum času. V prvním setu soupeřce z konce první světové stovky nadělila kanára. Podobně začala i druhý set a Italka získala první bod až v celkově devátém gamu. Jinak ji ale česká tenistka prakticky nepustila k síti. Zužitkovala hned první mečbol a postoupila do druhého kola.

"Zápas byl pod kontrolou i výsledek byl hodně jednoznačný. Měla jsem z toho dobrý pocit, byla jsem agresivní, chodila jsem do toho, švihala jsem. Bylo to z mé strany dobré, možná tam byl game nebo dva ve druhém setu trochu horší, docela tam i foukalo," řekla Plíšková Radiožurnálu.

Muchová zdolala někdejší vítězku French Open Jelenu Ostapenkovou z Lotyšska 7:5, 6:2. Hned v úvodu prorazila soupeřčino podání, ale ta jí to v deváté hře vrátila. Servis pak nebyl pro nikoho velkou výhodou, obě hráčky se navíc často dopouštěly nevynucených chyb, ale česká tenistka set přece jen dotáhla do vítězného konce. Ve druhém se situace téměř přesně opakovala, jen převaha Muchové byla zřetelnější. Za hodinu a 40 minut slavila postup.

Nejdelší zápas z české šestice dnes sehrála Krejčíková. Na kurtu byla téměř dvě a půl hodiny, než Číňanku Čeng Saj-saj udolala 6:3, 2:6 a 6:2. První set Krejčíková vyhrála, ve druhém ale měla zdravotní problémy a nechala se ošetřovat. Přetahovaná o pátý bod při servisu české hráčky pak trvala třináct minut, než ho po 19 výměnách ukořistila Číňanka a set dotáhla do vítězného konce. V tom rozhodujícím se ale Krejčíková znovu vzchopila, využila pátý mečbol a potvrdila, že ani současné 59. místo na žebříčku nemusí být jejím životním maximem.

Dvacetiletý Macháč při premiéře na Australian Open prošel do druhého kola po soupeřově skreči. V souboji kvalifikantů v tu chvíli vedl nad Vilellou 6:7, 7:5, 6:0 a 3:0. Zápas hráčů z konce druhé stovky žebříčku se zlomil v třetí sadě, zranění limitovalo Španěla při úderech.

Bouzková, která je ve světovém žebříčku na 50. místě, na centrálním dvorci dvě hodiny vzdorovala turnajové pětce Elině Svitolinové z Ukrajiny a prohrála až po velké bitvě 3:6, 6:7. V prvním setu zaváhala při svém podání jen ve čtvrtém gamu, který prohrála čistou hrou. Druhý set byl ještě vyrovnanější, plný přetahování o každý bod. Za stavu 5:4 měla Češka dokonce setbol, Svitolinová ho ale odvrátila a v tie-breaku proměnila druhý mečbol v postup do druhého kola. "Bylo těžké najít balanc mezi agresivitou a tím, abych nedělala nevynucené chyby," uvedla Bouzková.

Strýcová se v Melbourne dostala třikrát až do čtvrtého kola, ale teď už potřetí po sobě skončila hned v úvodu. V souboji dvou hráček, které patří na okruhu k nejzkušenějším, měla Ruska Světlana Kuzněcovová navrch hlavně díky jistějšímu podání. Svůj servis ani jednou neztratila, zatímco Strýcová výhodu nevyužila v každém setu dvakrát. Nezužitkovala ani jeden ze šesti brejkbolů a po 86 minutách letošní účinkování v Melbourne ukončila.

Po utkání si česká tenistka postěžovala, že ji po skončení karantény omezovaly potíže s nohou. "Takže jsem trénovala třeba jen hodinu denně. Zdálo se mi, že jsem na kurtu pomalá, všude jsem byla pozdě, což je se Světlanou špatně," citoval Strýcovou Radiožurnál.

Kristýna Plíšková sehrála s britskou tenistkou Heather Watsonovou dramatický zápas, v němž v obou setech rozhodovala až zkrácená hra. Ve druhé sadě začala Češka lépe, ale vedení 3:0 neudržela. V závěru usnadnila soupeřce cestu k vítězství dvojchybou a Watsonová, která ji tady vyřadila v prvním kole i loni, využila hned první mečbol.

Dvojnásobná vítězka Azarenková vypadla v prvním kole

Už po prvním zápase se s grandslamovým turnajem v Melbourne rozloučila bývalá světová jednička a turnajová dvanáctka Viktoria Azarenková z Běloruska. Jednatřicetiletá tenistka, která v minulosti na Australian Open získala dva tituly, podlehla Američance Jessice Pegulaové 5:7 a 4:6.

V soutěži mužů bez problémů do druhého kola prošel druhý hráč světa Rafael Nadal. Španělský vítěz turnaje z roku 2009 si navzdory problémům se zády poradil 6:3, 6:4 a 6:1 s Laslem Djerem ze Srbska. Dalším soupeřem dvacetinásobného grandslamového vítěze bude Američan Michael Mmoh.

Nadal kvůli zdravotním potížím nenastoupil na nedávném ATP Cupu a bývalý první hráč světa přiznal, že záda ho bolela i dnes. "Mám za sebou těžkých patnáct dní. Dnes jsem to potřeboval přežít a povedlo se. Musel jsem také změnit styl podání, ale postoupil jsem a to je hlavní," uvedl Nadal.

Azarenková bez problémů vedla 5:2, ale následujících pět her vyhrála její soupeřka, která je na 62. místě světového žebříčku. Ve druhém setu se Běloruska za stavu 2:4 nechala ošetřit, měla viditelně problémy s dýcháním. Po pauze se jí ještě podařilo srovnat na 4:4, ale to bylo z její strany všechno. Pegulaová při debutu na Australian Open zakončila zápas esem.

Azarenková si postěžovala, že její výkon poznamenala dvoutýdenní karanténa na hotelovém pokoji kvůli pozitivnímu testu na koronavirus u cestujícího na palubě charterového letu do Austrálie. "Nebyla to nejlepší příprava. Vůbec nevím, jak se připravit po dvou týdnech pauzy. Nejvíc mi chyběl čerstvý vzduch," komentovala nezvyklou situaci, do níž se dostalo více než sedmdesát tenistů včetně Barbory Strýcové, Kateřiny Siniakové, Barbory Krejčíkové a Tomáše Macháče.

Úvodní kolo naopak zvládla obhájkyně titulu Sofia Keninová. Americká tenistka a čtvrtá nasazená hráčka si poradila 7:5 a 6:4 s domácí Maddison Inglisovou. "Byla jsem dost nervózní, takže tam bylo dost emocí a i nějaké ty slzy. Navíc soupeřka hrála dobře, stáli za ní fanoušci, ale vyhrála jsem a to jediné se počítá," prohlásila Keninová.

Ve velkém stylu prošla do druhého kola také světová jednička Ashleigh Bartyová. Loňská semifinalistka, která usiluje o to být první domácí vítězkou Australian Open od roku 1978, si za 44 minut poradila dvakrát 6:0 s Dankou Koviničivou z Černé Hory. Soupeřce dovolila získat pouhých deset fiftýnů.

Výsledky tenisového Australian Open

(tvrdý povrch, dotace 80 milionů australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Macháč (ČR) - Vilella (Šp.) 6:7 (5:7), 7:5, 6:0, 3:0 skreč, Nadal (2-Šp.) - Djere (Srb.) 6:3, 6:4, 6:1, Medveděv (4-Rus.) - Pospisil (Kan.) 6:2, 6:2, 6:4, Rubljov (7-Rus.) - Hanfmann (Něm.) 6:3, 6:3, 6:4, Albot (Mold.) - Bautista (12-Šp.) 6:7 (1:7), 6:0, 6:4, 7:6 (7:5) , Popyrin (Austr.) - Goffin (13-Belg.) 3:6, 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:3, Fognini (16-It.) - Herbert (Fr.) 6:4, 6:2, 6:3, Chačanov (19-Rus.) - Vukic (Austr.) 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4, De Minaur (21-Austr.) - Sandgren (USA) 7:5, 6:1, 6:1, Čorič (22-Chorv.) - Pella (Arg.) 6:3, 7:6 (7:5), 7:5, Ruud (24-Nor.) - Thompson (Austr.) 6:3, 6:3, 2:1 skreč, M. Ymer (Švéd.) - Hurkacz (26-Pol.) 3:6, 6:3, 3:6, 7:5, 6:3, Krajinovič (28-Srb.) - Haase (Niz.) 7:6 (7:4), 6:3, 4:6, 6:2, Sonego (31-It.) - Querrey (USA) 7:5, 6:4, 6:4, Harris (JAR) - Torpegaard (Dán.) 4:6, 6:3, 6:2, 6:2, McDonald (USA) - Cecchinato (It.) 3:6, 6:3, 6:2, 6:2, O'Connell (Austr.) - Struff (Něm.) 7:6 (7:2), 7:6 (7:5), 6:1, Monteiro (Braz.) - Martin (SR) 7:6 (8:6), 6:1, 6:2, Alcaraz (Šp.) - Van de Zandschulp (Niz.) 6:1, 6:4, 6:4, Cuevas (Urug.) - Seppi (It.) 6:4, 4:6, 6:2, 6:2, Andújar (Šp.) - Halys (Fr.) 6:4, 7:5 7:5, Berankis (Lit.) - Nagal (Ind.) 6:2, 7:5, 6:3, Caruso (It.) - Laaksonen (Švýc.) 6:2, 6:4, 6:3, F. López (Šp.) - Tu (Austr.) 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:4), 6:4, Paul (USA) - Basilašvili (Gruz.) 6:4, 7:6 (7:0), 6:4, Carballés (Šp.) - Balázs (Maď.) 7:5, 3:6, 6:2, 6:3, Mmoh (USA) - Troicki (Srb.) 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 3:6, 7:6 (7:3), 7:5.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Karolína Plíšková (6-ČR) - Paoliniová (It.) 6:0, 6:2, Muchová (25-ČR) - Ostapenková (Lot.) 7:5, 6:2, Krejčíková (ČR) - Čeng Saj-Saj (Čína) 6:3, 2:6, 6:2, Svitolinová (5-Ukr.) - Bouzková (ČR) 6:3, 7:6 (7:5), Watsonová (Brit.) - Kristýna Plíšková (ČR) 7:6 (7:4), 7:6 (7:3), Kuzněcovová (Rus.) - Strýcová (ČR) 6:2, 6:2, Bartyová (1-Austr.) - Koviničová (Č. Hora) 6:0, 6:0, Keninová (4-USA) - Inglisová (Austr.) 7:5, 6:4, Bencicová (11-Švýc.) - Davisová (USA) 6:3, 4:6, 6:1, Pegulaová (USA) - Azarenová (12-Běl.) 7:5, 6:4, Muguruzaová (14-Šp.) - Gasparjanová (Rus.) 6:4, 6:0, Mertensová (18-Belg.) - Fernandezová (Kan.) 6:1, 6:3, Mladenovicová (Fr.) - Sakkariová (20-Řec.) 6:2, 0:6, 6:3, Kontaveitová (21-Est.) - Sasnovičová (Běl.) 7:5, 6:2, Bradyová (22-USA) - Bolsovová (Šp.) 6:1, 6:3, Putincevová (26-Kaz.) - Stephensová (USA) 4:6, 6:2, 6:3, Vekičová (28-Chorv.) - Wang Ja-fan (Čína) 4:6, 6:3, 6:4, Alexandrovová (29-Rus.) - Trevisanová (It.) 6:3, 6:4, Liová (USA) - Čang Šuaj (31-Čína) 6:2, 6:0, N. Hibinová (Jap.) - Sharmaová (Austr.) 2:6, 6:3, 7:5, Podoroská (Arg.) - McHaleová (USA) 6:4, 6:4, Samsonovová (Rus.) - Badosaová (Šp.) 6:7 (7:4), 7:6 (7:4), 7:5, Kanepiová (Est.) - Sevastovová (Lot.) 6:3, 6:1, Ču Lin (Čína) - Osuigweová (USA) 6:1, 6:1, Brengleová (USA) - Rodionovová (Austr.) 6:1, 6:2, Gauffová (USA) - Teichmannová (Švýc.) 6:3, 6:2, Šarífová (Eg.) - Paquetová (Fr.) 7:5, 7:5, Collinsová (USA) - Bogdanová (Rum.) 6:3, 6:1, Barthelová (Něm.) - Cocciarettová (It.) 3:6, 6:4, 6:4, Stosurová - Aiavaová (obě Austr.) 6:4, 6:4.