Plíšková ocenila zraněnou Bouzkovu za bojovnost, se svojí hrou je spokojená

New York - Tenistka Karolína Plíšková byla spokojená s postupem do 3. kola US Open i s tím, že zvládla český souboj s Marií Bouzkovou bez komplikací. Přestože jejich vzájemný duel ovlivnily zdravotní problémy Bouzkové, jež laborovala se zraněnou rukou, bývalá světová jednička Plíšková věří, že by byla i tak na krajanku připravena. V dalším kole vyzve turnajová dvaadvacítka Švýcarku Belindu Bencicovou.

"Po dlouhé době to byl zase normální zápas, takže to ještě umím," řekla Plíšková po výhře 6:3, 6:2 na tiskové konferenci. Narážela tím na předchozí souboj 1. kola s Polkou Magdou Linetteovou, který dospěl ve třetím setu do dramatického tie-breaku. "Teď jsem to měla pod kontrolou. Maruška nemohla hrát bekhend, takže přes něj vedla cesta. Musím ale říct, že hrála docela dobře. Trvalo mi snad tři gamy, než jsem si všimla, že nezahrála ani jeden bekhend," uvedla rodačka z Loun.

Přestože kvůli zranění musela Bouzková hrát čopované údery, Plíšková zůstávala ve střehu. "Nebylo to lehké. Pořád bojovala a dobře podávala. Věřila jsem ale, že kdybych první set nezvládla, nějak bych si dokázala najít cestu a utkání si pohlídat. Celkově byl můj výkon dobrý," hodnotila Plíšková, jež zahrála 23 vítězných míčů.

Věří, že by uspěla, i kdyby byla Bouzková fit. "Možná by byl zápas delší a těžší, ale já se tu cítím všechny dny dobře. Jsou tu rychlé kurty a já s ní naposledy prohrála v Madridu, kde byla pomalá antuka. Vím, že Maruška teď hraje dobře, vyhrála hodně zápasů, ale myslím, že má hru, která mi může sedět. Když hraju dobře, mám to proti ní ve svých rukou,“ uvedla Plíšková, která obhajuje na betonových dvorcích ve Flushing Meadows loňské čtvrtfinále.

V další fázi ji čeká olympijská šampionka z Tokia Bencicová. Dosud se střetly jen jednou, před třemi lety v Indian Wells vyhrála švýcarská tenistka. "Bude to dobrý zápas hodný 3. kola grandslamu. Úplně v lásce se nemáme. Já jsem spíš v klidu, ona mi přijde na kurtu taková trochu hysterická. Také má ale nějaké zbraně, čili vývoj nebude jen v mých rukou," dodala Plíšková.