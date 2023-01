Plíšková netajila po vyřažení zklamání, chce se soustředit na další grandslamy

Melbourne - Cítila šanci na úspěch, místo postupu mezi nejlepší čtyři hráčky na Australian Open ale zůstalo v tenistce Karolíně Plíškové zklamání. Bývalá světová jednička podlehla ve čtvrtfinále 45. tenistce žebříčku Polce Magdě Linetteové 3:6 a 5:7 a přišla o další šanci získat vysněný grandslamový titul. Na tiskové konferenci řekla, že nesehrála špatný zápas, soupeřka jí ale hru velmi ztížila, nechybovala a spolehlivými returny ji nutila k chybám.

"Z výsledku jsem velmi zklamaná. V posledních dvou týdnech se mi docela dařilo. Ani dnes to nebylo špatné, ale soupeřka mi to hodně ztížila. Hrála dobře od základní čáry a já jsem nedokázala najít na kurtu místo, kam bych zahrála vítězný úder," řekla Plíšková.

Třicetiletá Češka se v utkání nemohla příliš opřít ani o servis a udělala sedm dvojchyb. Během hry udělal 36 nevynucených chyb. "Skvěle pokrývala kurt, takže jsem za tím musela jít ještě víc a z toho pramenily chyby. Po taktické stránce bylo těžké hrát to samé co v minulých zápasech. Soupeřka si zaslouží pochvalu. Nesehrála jsem špatný zápas, ale určitě dokážu hrát lépe," uvedla lounská rodačka.

Plíšková prohrála s Linetteovou podruhé za sebou. V listopadu na ni nestačila v Poháru Billie Jean Kingové. Polská tenistka vyřadila v Austrálii bývalou světovou dvojku Estonku Anett Kontaveitovou, Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou nebo čtvrtou hráčku světa Francouzku Caroline Garciaovou, přesto Plíšková věřila v úspěch. Prohry litovala i s ohledem na další vývoj v Melbourne.

"Je to těžké. V turnaji zůstaly jen hráčky, které už jsem porazila, takže té šance je škoda," citoval Plíškovou web Tenisový svět. "Jsem velmi zklamaná, protože to byl zápas, který jsem měla vyhrát a mohla vyhrát. Na druhou stranu jsem tady hrála dobrý tenis, ani ten dnešní zápas nebyl nějak šílený. Turnaj mi ukázal některé pozitivní věci. Těší mě, že jsem se dostala zpátky do téhle fáze, a budu se dál snažit," uvedla semifinalistka Australian Open z roku 2019.

Pro Radiožurnál Plíšková dodala, že si chce v příštích měsících vylepšit postavení v žebříčku WTA. Hlavním cílem jsou pro ni grandslamy. "Ostatní turnaje chci vzít, aby se ta hra někam posunula a abych takový zápas už neprohrála. Nebudu hrát méně turnajů, ale chci třeba zkusit něco jiného nebo zahrát jinak. Chtěla bych si udržet aktivní hru, jakou jsem tu předváděla v prvních čtyřech zápasech. To je asi jediná cesta," dodala Plíšková.