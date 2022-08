Plíšková nestačila v semifinále v Torontu na Haddadovou Maiaovou

Toronto - Česká tenistka Karolína Plíšková si o titul v Torontu nezahraje. Loňská finalistka Canadian Open v semifinále prohrála 4:6 a 6:7 s Beatriz Haddadovou Maiaovou z Brazílie.

Plíšková nevstoupila do zápasu dobře a první set ztratila poté, co soupeřku pustila do vedení 5:1. Ve druhé sadě bývalá světová jednička zabrala, ale ani náskok 5:2 jí na vyrovnání nestačil.

Plíšková sice v tie-breaku za stavu 5:6 odvrátila mečbol a dvěma body za sebou si sama vypracovala setbol, využít ho však nedokázala. Při druhém mečbolu Haddadové Maiaové pak ukončila zápas dvojchybou.

Šestadvacetiletá Brazilka si tak na cestě do čtvrtého finále v kariéře připsala další cenný úspěch. V Torontu mimo jiné vyřadila světovou jedničku Igu Šwiatekovou nebo olympijskou vítězku Belindu Bencicovou.

Třicetiletá Plíšková naopak protáhla čekání na finálovou účast na okruhu WTA na rok. Naposledy si o titul vítězka šestnácti turnajů zahrála právě na loňském ročníku Canadian Open.

Haddadová Maiaová si o celkově třetí titul zahraje s další někdejší první hráčkou světa Simonou Halepovou. Rumunská tenistka v semifinále porazila 2:6, 6:3 a 6:4 Američanku Jessicu Pegulaovou.

Halepová už v Torontu triumfovala v letech 2016 a 2018. Proti Haddadové Maiaové bude usilovat o celkově 24. titul. Díky postupu do finále se navíc v novém vydání světového žebříčku po roce vrátí do první desítky.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů v Montrealu

(tvrdý povrch, dotace 5,926.545 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Hurkacz (8-Pol.) - Ruud (4-Nor.) 5:7, 6:3, 6:2, Carreňo (Šp.) - Evans (Brit.) 7:5, 6:7 (7:9), 6:2.

Turnaj žen v Torontu

(tvrdý povrch, dotace 2,527.250 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Haddadová Maiaová (Braz.) - Karolína Plíšková (14-ČR) 6:4, 7:6 (9:7), Halepová (15-Rum.) - Pegulaová (7-USA) 2:6, 6:3, 6:4.