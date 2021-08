Plíšková nestačila na Teichmannovou, o titul v Cincinnati si nezahraje

Zverev oplatil Tsitsipasovi semifinálovou porážku z letošního Roland Garros a upravil vzájemnou bilanci na 3:6. "Po brejku na 2:4 jsem si řekl, že mám šanci. Měl jsem pocit, že neservíruje takové bomby a dostával jsem se do výměn. Bylo to o hlavě, jako s Novakem (Djokovičem) na olympiádě," řekl Zverev po zápase, který trval dvě a tři čtvrtě hodiny. "Je mezi námi velká rivalita a byly v tom velké emoce. Před US Open jsme si nechtěli nic darovat, což bylo na kurtu vidět," uvedl třetí nasazený Němec, který může navázat na květnový triumf na Masters v Madridu.