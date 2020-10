Plíšková i Muchová prohrály, Češky v Ostravě skončily

Ostrava - Tenistka Karolína Plíšková vypadla z halového turnaje okruhu WTA v Ostravě ve druhém kole. Druhá nasazená hráčka měla v úvodním kole volný los a dnes prohrála s Ruskou Veronikou Kuděrmětovovou 6:4, 4:6 a 3:6. Před ní dohrála i Karolína Muchová, která podlehla sedmé nasazené Elise Mertensové z Belgie 4:6 a 3:6. Pro Češky tak turnaj J&T Banka Ostrava Open 2020 ve dvouhře skončil.

Do dvouhry zasáhlo sedm domácích hráček a stejně jako Plíšková a Muchová dohrála ve druhém kole i kvalifikantka Barbora Krejčíková. Barbora Strýcová, Kristýna Plíšková, Kateřina Siniaková a Tereza Martincová dohrály v prvním kole.

Petra Kvitová se v týdnu před turnajem odhlásila, protože ukončila sezonu. Markétu Vondroušovou do hry nepustil pozitivní test na covid-19.

"Nebyl to špatný zápas, ale špatně dopadl. Ona hraje rychle, vabank, někdy jí to tam spadne a někdy ne. Její hra mi úplně nesedí. Byly tam i dobré výměny, dobré chvilky a prostě to dopadlo takhle. Zbytečné nad tím přemýšlet víc," řekla Plíšková, která se po prvním setu zhoršila na servisu. "To byl asi největší rozdíl," dodala.

Plíšková hrála první turnaj po vyřazení ve druhém kole Roland Garros a v prvním setu díky brejku z páté hry sadu získala. Ještě na začátku druhé sady šla do brejku na 2:1, Ruska si pak vzala pauzu na ošetření a vzápětí získala servis zpět. Dobře podávala a dlouhými míči nepouštěla Češku k aktivnější hře.

V koncovce druhé sady Plíšková stihla jeden brejk smazat, ale pak znovu neudržela podání. Na začátku třetí sady prohrávala šestá hráčka světa Plíšková rychle 0:3, sice snížila na 3:4 a podávala, ale o servis přišla čistou hrou. V následujícím gamu kvalifikantka Kuděrmětovová ukončila zápas desátým esem.

Muchová mohla stejně jako v úvodním kole sebrat soupeřce podání hned v první hře, ale nevyužila ani jeden ze čtyř brejkbolů. "Měla jsem dva na raketě a nedohrála to, to asi rozhodlo první set," řekla v České televizi.

O dvě hry později měla další šanci prorazit Mertensové servis a znovu neuspěla. Ve zbytku utkání už se k brejkbolům nedostala. "Servírovala dobře a já jsem na returnu nezářila," přiznala Muchová, která přišla o podání a tím i o první set v desáté hře.

Ve druhé sadě už byla Belgičanka lepší. "Určitě jsem mohla zahrát líp, víc bojovat, ale nemohla jsem to v sobě probudit," hodnotila čtyřiadvacetiletá Muchová.

Ons Džabúrová z Tuniska porazila Lotyšku Jelenu Ostapenkovou dvakrát 6:4 a ve čtvrtfinále je letos popáté. Obrat se povedl Aryně Sabalenkové z Běloruska. Turnajová trojka už prohrávala s americkou kvalifikantkou Cori Gauffovou ve třetím setu 2:5, ale nakonec uspěla v tie-breaku a zápas vyhrála 2:6, 7:5, 7:6 (7:2).

Přemožitelka Barbory Strýcové z 1. kola Džabúrová letos hrála mimo jiné i čtvrtfinále Australian Open. O první semifinále v roce se v pátek utká s Řekyní Marií Sakkariovou, která vyřadila turnajovou jedničku Elinu Svitolinovou.

Šestnáctiletá Gauffová dvakrát podávala ve třetím setu na výhru, ale Sabalenková agresivní hrou vyřazení odvrátila a vyhrála za dvě a čtvrt hodiny. "Výborně se pohybovala a těžko se proti ní výměny ukončovaly. Na stav jsem nemyslela a hrála míč po míči," řekla světová dvanáctka, která mečbol proměnila esem. Ve čtvrtfinále bude hrát s další kvalifikantkou Sarou Sorribesovou ze Španělska.

V semifinále čtyřhry jsou Siniaková s Krejčíkovou po výhře nad švýcarsko-polským párem Jil Teichmannová, Magda Linetteová 6:4, 2:6 a 10:5 v super tie-breaku, v kterém rychle vedly 7:0. "Hodně nám pomohlo, že jsme super tie-break dobře začaly. Jsme rády za postup," řekla Krejčíková.

Turnaj žen J&T Banka Ostrava Open 2020

(tvrdý povrch, dotace 528.500 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Kuděrmětovová (Rus.) - Karolína Plíšková (2-ČR) 4:6, 6:4, 6:3, Mertensová (7-Belg.) - Muchová (ČR) 6:4, 6:2, Sabalenková (3-Běl.) - Gauffová (USA) 1:6, 7:5, 7:6 (7:2), Džabúrová (Tun.) - Ostapenková (Lot.) 6:4, 6:4.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Krejčíková, Siniaková (2-ČR) - Linetteová, Teichmannová (Pol./Švýc.) 6:4, 2:6, 10:5.