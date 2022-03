Plenární zasedání Konference o budoucnosti Evropy

O druhé sérii doporučení občanů se bude diskutovat na plenárním zasedání Konference o budoucnosti Evropy. Doporučení občanů o EU ve světě, migraci, hospodářství, sociální spravedlnosti, pracovních místech, kultuře, mládeži, sportu a digitalizaci budou projednána ve dnech 11. až 12. března.

Fotogalerie

Čtyřicet doporučení připravil panel evropských občanů na téma "EU ve světě / migrace“, který se sešel 11. až 13. února 2022 v nizozemském Maastrichtu, a 48 doporučení panel na téma "Silnější ekonomika, sociální spravedlnost a zaměstnanost / Vzdělávání, kultura, mládež a sport / Digitální transformace“, který zakončil svou činnost 25. až 27. února v irském Dublinu. Tato doporučení a doporučení na stejná témata vzešlá z národních občanských panelů organizovaných členskými státy budou nyní představena a projednána na plenárním zasedání konference v Evropském parlamentu ve Štrasburku.

Plenární zasedání se sejde v pátek 11. a v sobotu 12. března ve Štrasburku.

Na plenárním zasedání konference se diskutuje o doporučeních vnitrostátních i evropských panelových diskusí občanů a o příspěvcích získaných z vícejazyčné digitální platformy, seskupených podle témat. Plenární zasedání předloží své návrhy výkonné radě na základě konsensu. Výkonná rada vypracuje zprávu v plné spolupráci a zcela transparentně s plenárním zasedáním. Program plenárního zasedání je k dispozici zde.

Panelové diskuse vybraly 80 občanů (20 z každého panelu), aby je na plenárním zasedání konference zastupovali. Poslední plenární zasedání se uskutečnilo 21. až 22. ledna . Více informací o složení, účelu a činnosti plenárního zasedání naleznete na internetových stránkách plenárního zasedání konference.

Čtyři evropské panelové diskuse občanů jsou procesem vedeným občany a představují základní kámen Konference o budoucnosti Evropy. Na každé z evropských panelových diskusí občanů se sešlo přibližně 200 Evropanů různého věku a z různého prostředí ze všech členských států (osobně i na dálku), aby společně diskutovali a přijali doporučení týkající se současných i budoucích výzev, před nimiž Evropa stojí. Jednání panelů zohledňují příspěvky občanů shromážděné z celé Evropy prostřednictvím vícejazyčné digitální platformy a akcí pořádaných ve všech členských státech a podpořené prezentacemi předních akademických pracovníků a dalších odborníků.

Příspěvky občanů EU do Konference odevzdané prostřednictvím vícejazyčné digitální platformy ke 20. únoru, budou 17. března zahrnuty do závěrečné zprávy. Občané však mohou nadále prostřednictvím platformy předkládat příspěvky a debata tak bude pokračovat online. Příspěvky předložené po 20. únoru mohou být zahrnuty do závěrečné zprávy po 9. květnu.