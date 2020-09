Plekanec se vrací do Kladna, s Rytíři uzavřel dvouletou smlouvu

Kladno - Hokejista Tomáš Plekanec bude po odchodu z Brna hrát za prvoligové Kladno. S mateřským klubem se sedmatřicetiletý útočník dohodl na dvouleté smlouvě. Rytíři tak budou moci opět spoléhat na dvojici legend českého hokeje, kterou vytvoří Plekanec s hrajícím majitelem klubu Jaromírem Jágrem. Klub oznámil dohodu se zkušeným centrem na svém webu.

Právě Plekanec a osmačtyřicetiletý Jágr Kladnu výrazně pomohli v sezoně 2018/19 po pěti letech k návratu mezi elitu. Plekanec tehdy díky možnosti střídavých startů hájil i barvy Komety, kde odehrál i celou minulou sezonu. A Středočeši bez jeho pomoci opět sestoupili o patro níže. Nyní touží Kladenští po co nejrychlejším kroku vzhůru.

"Uděláme všechno pro to, abychom postoupili. Věřím, že se nám to díky podpoře partnerů, města Kladna i fanoušků povede. Do klubu navíc přichází Tomáš Plekanec, který u nás bude působit dva roky. Jsme moc rádi, že jsme se domluvili, je to výborný a zkušený útočník," uvedl Jágr.

"A znovu jsem ve stejné pozici, kdy chci pomoci Kladnu k návratu. Kvůli té aktuální situaci spojené s koronavirem však není jednoduché nic plánovat. Já jsem ale rád, že jsem zpátky, a uděláme všechno pro to, abychom si postup zase zopakovali," přislíbil Plekanec.

Plekanec by měl být v sestavě už v sobotním utkání proti Kolínu, jímž Rytíři vstoupí do nové sezony Chance ligy. "Řekl bych, že to je nejen náš první ligový zápas, ale že tím možná začíná i play off. Pokud by sezona zase skončila předčasně, bude důležité urvat každý bod. Musíme se za každou cenu držet v tabulce na prvním místě," zdůraznil Plekanec.

Věří, že tým se bude prezentovat výkony, kterými dlouho čeřil i v extralize vody v boji o první desítku. Sám měl v brněnském dresu možnost konfrontace - hrál ve všech čtyřech vzájemných utkáních minulého ročníku, z nichž Kometa i Kladno vytěžily shodně po šesti bodech.

"Rytíři hráli v extralize výborně. Pak měli bohužel tu šňůru jedenácti proher a sestoupili. Já je ale vnímal velmi pozitivně, hráli přesně to, co v baráži," řekl Plekanec.

Angažmá v Brně ukončil po sezoně, kterou už během předkola předčasně utnula pandemie koronaviru, před měsícem. S vedením Komety se Plekanec, jenž byl dlouhá léta spojen s Montrealem v NHL, dohodl na rozvázání spolupráce z rodinných důvodů.

"Bylo to pro mě těžké rozhodnutí, ale měl jsem pro ukončení angažmá v Kometě vážné osobní důvody. Bohužel moje mamka onemocněla a rádi bychom jí s celou rodinou byli na blízku. Vím, že jí naše přítomnost hodně pomůže. Rád bych ve spolupráci pokračoval, stejně tak Kometa. Nic nestálo v cestě. Tituly a sportovní kariéra ale nejsou všechno," vysvětlil tehdy své rozhodnutí Plekanec s tím, že v hokejové kariéře by ale rád pokračoval.

Plekanec se vrátil ze zámoří v závěru roku 2018. V domácí nejvyšší soutěži stihl od té doby za Brno celkem 66 zápasů a připsal si 40 bodů za 13 gólů a 27 asistencí. V kladenském dresu nastoupil v ročníku 2018/19 včetně baráže do 31 utkání s bilancí 41 bodů, 10 branek a 31 nahrávek.

V NHL odehrál Plekanec 1001 zápasů, drtivou většinu z nich v dresu Montrealu. Jen 17 duelů stihl juniorský mistr světa z roku 2001 v Torontu. V základní části nasbíral 608 bodů za 233 gólů a 375 asistencí, v play off má na kontě dalších 94 duelů a 53 bodů (18+35). Je vicemistrem světa z roku 2006 a držitelem bronzů ze světových šampionátů 2011 a 2012.