Montreal - Český hokejový útočník Tomáš Plekanec se po třech zápasech strávených na tribuně poprvé v sezoně objeví v sestavě Montrealu. Pětatřicetiletý centr se v pátek při tréninku zařadil do čtvrté formace mezi Charlese Hudona a Andrewa Shawa a jeho start v sobotním domácím duelu proti Pittsburghu potvrdil kouč Claude Julien.

Plekanec se v létě vrátil do Montrealu, kde strávil celou dosavadní kariéru v NHL po krátkém angažmá v Torontu. Tam odešel na konci února, v červenci ale jako nechráněný volný hráč podepsal opět s Montrealem roční smlouvu na 2,25 milionu dolarů s možností vydělat na bonusech dalšího 1,25 milionu. V dresu svého osudového klubu by měl Plekanec pokořit magickou tisícovku startů v NHL, ke které mu chybějí pouhé dva zápasy.

V přípravě nastoupil za Canadiens ve čtyřech zápasech a nebodoval. Z tribuny sledoval prohru v Torontu 2:3 po prodloužení, výhru v Pittsburghu 5:1 a naposledy ve čtvrtek porážku v domácí premiéře s Los Angeles 0:3.

Julien zasáhne do sestavy poté, co jeho tým proti Kings vyhrál jen 23 z 60 vhazování. Zkušený defenzivní centr a specialista na oslabení Plekanec by také mohl pomoci v bránění hvězd Sidneyho Crosbyho a Jevgenije Malkina.

"Máme problémy na vhazování. Je to jedna z věcí, které musíme zlepšit. Tomáš by nám mohl pomoci," řekl Julien klubovému webu poté, co mezi Hudona a Shawa zařadil Plekance na místo, kde dosud hrál Matthew Peca. Po dnešním rozbruslení potvrdil, že Plekanec bude hrát.

"Není jednoduché nebýt v sestavě a zůstávat na tribuně. Jako hráč ale řadu věcí nemůžete ovlivnit. Takže se soustředím jen na ty věci, které můžu dělat. Snažím se být připravený, až přijde zápas, v kterém nastoupím," uvedl Plekanec.

V NHL má na kontě 998 zápasů, v kterých nasbíral 607 bodů za 232 branek a 375 asistencí. Může se stát jedenáctým českým hokejistou, kterému se podaří pokořit hranici 1000 zápasů v nejlepší lize světa.

Dosud se to povedlo Jaromíru Jágrovi (1733 zápasů), Romanu Hamrlíkovi (1395), Robertu Holíkovi (1314), Radku Dvořákovi (1260), Patriku Eliášovi (1240), Václavu Prospalovi (1108), Radimu Vrbatovi (1057), Petru Svobodovi (1028), Milanu Hejdukovi (1020) a Petru Sýkorovi (1017).

"Je to samozřejmě krásné jubileum, ale kvůli tomu jsem v Montrealu smlouvu nepodepsal. Jsem šťastný, že tady můžu být zpátky. Chci hrát za klub, v kterém jsem působil tolik let. Těšil jsem se na to, že kluci přijdou po minulé sezoně s čistou hlavou a dokážou, že ten tým je lepší, než si všichni myslí," dodal Plekanec. Na magickou tisícovku by mohl dosáhnout v pondělním domácím duelu proti Detroitu.