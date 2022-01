Plekanec dovedl hattrickem Kladno k výhře nad Českými Budějovicemi

Chomutov - Hokejisté Kladna porazili v předehrávaném zápase 47. kola extraligy České Budějovice 5:3 a vzdálili se poslednímu Zlínu na rozdíl jedenácti bodů. Velkou zásluhu na tom měl kapitán Tomáš Plekanec, který vstřelil tři branky a přidal asistenci. Rytíři bodovali počtvrté v řadě, jen dva zápasy z toho ale vyhráli.

Kladno, v jehož sestavě tentokrát chyběl hrající majitel Jágr, bylo v úvodu mírně aktivnější. Hosté si však v rozmezí 44 sekund vypracovali dvoubrankový náskok a pomohl jim k tomu nejistý Bow.

Kanadskému gólmanovi nejprve prošla mezi betony lehká Karabáčkova střela, poté nedokázal zastavit Ondráčkův pokus. Následně měl Bow, jemuž ze střídačky poprvé kryla záda nová akvizice Rytířů Janus, štěstí při Pechově šanci. Po Percyho střele mu pomohla tyč.

Domácí se oklepali a v přesilové hře snížili. Plekanec připravil ideální přihrávkou Kubíkovi šanci a nejlepší střelec týmu si připsal čtrnáctý gól v sezoně. Ještě v první třetině mělo Kladno několik slibných šancí k vyrovnání, Hrachovina ale chytal spolehlivě.

Ve 22. minutě si gólman Motoru poradil i s Plekancovým brejkem, o pět minut později ho již kladenský kapitán z podobné akce překonal.

Jihočeši, kteří se po karanténě představili v soutěžním zápase poprvé od 11. ledna, se snažili získat vedení zpět na svou stranu, aktivnější ale byli domácí. V 38. minutě byli odměněni, když třiatřicetiletý Kadlec bez větších problémů přebruslil o sedm let mladšího lotyšského obránce Bindulise a prvním extraligovým gólem v kariéře posunul Rytíře do vedení.

Ve 45. minutě mohl domácí přiblížit výhře Kristo, ve velké šanci však ideálně netrefil puk a o několik sekund později toho Středočeši litovali. Po Gulašově přihrávce vyrovnal Vondrka, jenž si připsal jubilejní desátou trefu v sezoně.

Hosté měli v Chomutově problém s vysokým počtem vyloučení a v 56. minutě v oslabení inkasovali počtvrté. Do horního rohu Hrachovinovy branky se trefil nejlepší hráč utkání Plekanec. Bývalý reprezentant nakonec při power play hostů zkompletoval hattrick, když z obranného pásma trefil prázdnou branku Českých Budějovic.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Burger (Kladno): "Odehráli jsme dobré utkání. V první třetině jsme měli výpadek, dostali jsme dva rychlé góly a soupeř měl navíc samostatný nájezd, který Bow chytil. To nám pomohlo. Kdyby dal soupeř na 3:0, bylo by to pro nás hodně složité. Gólem z přesilovky na 2:1 jsme se vrátili a jak už jsem řekl, hráli jsme dobrý hokej, bruslili jsme, dostávali jsme se do šancí, takže se třemi body spokojenost."

Jaroslav Modrý (České Budějovice): "Utkání, které jsme měli dobře rozehrané, jsme nezvládli. Udělali jsme pár chyb a Kladno nás potrestalo. Domácí měli výborné přesilové hry a my jsme se úplně zbytečně nechali vylučovat. Dostaneme se do utkání, vyrovnáme na 3:3 a šest minut před koncem zbytečně hloupé vyloučení (za faul) ve střední třetině. A to nás stálo utkání. Blahopřejeme soupeři k výhře, my sklopíme uši a jdeme zase pracovat."