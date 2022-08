Plážoví volejbalisté Perušič se Schweinerem vstoupí do ME v Mnichově

Mnichov - Do turnaje v plážovém volejbalu na multisportovním mistrovství Evropy dnes vstoupí české medailové naděje Ondřej Perušič a David Schweiner. Společně se světovými sedmičkami se v Mnichově představí talentovaní mladíci Jakub Šépka s Tomášem Semerádem, české ženské páry na šampionátu nestartují.

Perušič se Schweinerem v generálce na ME postoupili minulý týden do čtvrtfinále turnaje Pro Tour nejvyšší kategorie Elite v Hamburku. Jejich prvním soupeřem v Mnichově bude ve skupině D od 20:00 domácí dvojice Robin Sowa, Lukas Pfretzschner. Šépka se Semerádem se ve skupině C od 15:00 střetnou se světovým párem číslo pět Paolo Nicolai, Samuele Cottafava z Itálie.