Pláži Máchova jezera by se podle studie měl vrátit lázeňský ráz

Doksy (Českolipsko) - Lázeňský charakter a přírodní romantika by se měly navrátit hlavní pláži Máchova jezera podle urbanistické studie, kterou zveřejnily Doksy na webu. Lidé mohou k návrhům na proměnu pláže posílat své námitky nebo podněty k doplnění. Radnice chtěla původně studii představit lidem "naživo", kvůli koronavirové pandemii ale od toho upustila. ČTK o tom informovala starostka Doks Eva Burešová.

"Chtěli jsme ji prezentovat už na podzim. Čekali jsme, zda se epidemická situace nezlepší na jaře, bohužel se zhoršuje," dodala.

Urbanistická studie se zabývá možnými proměnami dvou z pěti pláží jezera, kromě hlavní i Klůčku. Radnice obě pláže dosud pronajímala, od letošní letní sezony si je bude provozovat sama.

Kostra současné podoby hlavní pláže je ze 70. let 20. století, kdy vznikl také takzvaný Strahováček, hlavní objekt areálu. "Stavby z tohoto období nejsou architektonicky špatné, ale jsou již za zenitem fyzického i morálního stavu," píše se ve studii. Podobě areálu uškodila neregulovaná a nesourodá výstavba kiosků, stánků a přístřešků v porevolučních 90. letech. "Problematicky se také jeví stánkový (stánkařský) prodej, kdy v sezóně zcela ovládá vstupní partie a pobřežní promenádu prodejem nezdravých jídel a pochoutek nebo nevkusným zbožím. Místa tak vypadají spíše jako tržnice než rekreační středisko," uvedli autoři studie.

V jejich návrhu se počítá s nahrazením dosluhujících staveb zázemí a služeb, a to včetně Strahováčku, který by mohl nahradit hotel s restaurací a terasou. Navrhují i vytvoření zázemí pro konání kulturních a společenských akcí. "Dispozice víceúčelového parku je navržena, tak, že umožňuje montáž mobilního pódia a konání koncertů pro cca 2500 až 3000 diváků. Svah nad pláží je řešený jako přírodní amfiteátr s jevištěm v dolní části při promenádě. Ve spojení s terasou restaurace na akropoli může být atraktivním místem na konání rozmanitých společenských akcí," nastínili v návrhu. Pro Klůček navrhují vytvořit plážovou stezku, lesní pláž, lesopark, vyhlídkovou terasu či novou hlavní budovu.

Za sezonu obě pláže navštíví od 50.000 do 70.000 rekreantů, denně za pěkného počasí to bývá až 5000 lidí. Hlavní pláž má více než pět hektarů a v sezoně tam je kapacita pohostinství až 880 míst. Klůček je o polovinu menší a klidnější než hlavní pláž. Náklady na jejich modernizaci budou minimálně v řádu milionů korun. Co vše se bude dělat, záleží podle dřívějšího vyjádření starostky na rozhodnutí zastupitelstva a vývoji ekonomiky. Proměnu areálu dosud komplikovalo také velké množství majitelů a nájemců stánků a dalších staveb na pozemcích města. Radnice by se s nimi chtěla buď dohodnout nebo zjednodušit vlastnickou strukturu.