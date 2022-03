Play off ELH: Třinec i Hradec zahájily čtvrtfinále výhrou

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 1. zápas: HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera, 19. března 2022 v Třinci. Brankář Vítkovic Aleš Stezka sleduje souboj za svojí brankou.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 1. zápas: HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera, 19. března 2022 v Třinci. Brankář Vítkovic Aleš Stezka sleduje souboj za svojí brankou. ČTK/Ožana Jaroslav

Praha - Hokejisté mistrovského Třince vstoupili do čtvrtfinále Generali Česká pojišťovna play off Tipsport extraligy výhrou v moravskoslezském derby nad Vítkovicemi 3:0. Vítěz základní části Hradec Králové zdolal také při svém vstupu do vyřazovací části Mladou Boleslav 2:1. Série na čtyři vítězné zápasy budou pokračovat na stejných místech v neděli, v Hradci Králové od 16:00 a v Třinci o dvě hodiny později.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 1. zápasy: HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) Branky a nahrávky: 31. A. Nestrašil (Svačina, M. Doudera), 39. Kundrátek (D. Musil, A. Nestrašil), 59. M. Roman (P. Vrána, Hrehorčák). Rozhodčí: Šindel, Veselý - Šimánek, Zíka. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 4717. Mountfield Hradec Králové - BK Mladá Boleslav 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) Branky a nahrávky: 32. Kelly Klíma (Nedomlel), 53. Kevin Klíma - 52. Eberle (Pýcha, Ševc). Rozhodčí: Pešina, Ondráček - Frodl, Komárek. Vyloučení: 5:3. Bez využití. Diváci: 6013. Kanadské bodování play off: 1. Šmíd (Liberec) 5 zápasů/7 bodů (0 branek + 7 asistencí), 2. Mueller (Brno) 4/6 (3+3), 3. Kelemen (Mladá Boleslav) 6/5 (4+1), 4. Krejčí 5/5 (3+2), 5. J. Knotek (oba Olomouc) 5/5 (2+3), 6. Čerešňák (Plzeň) 5/5 (1+4), 7. Gríger, Klepiš (oba Liberec), Bulíř (Plzeň), P. Holík (Brno) všichni 5/4 (2+2). Střelci: 1. Kelemen (Mladá Boleslav) 4 branky, 2. Mueller, Krištof (oba Brno), A. Musil (Pardubice), Krejčí (Olomouc), Birner (Liberec), Eberle (Mladá Boleslav) všichni 3, 8. Lindberg, J. Hruška, M. Kalus (všichni Vítkovice), Mertl, Bulíř, M. Lang (všichni Plzeň), Gríger, Klepiš, Ordoš (všichni Liberec), O. Beránek, Vondráček (oba Karlovy Vary), J. Knotek, Kunc (oba Olomouc), Kantner, Kotala (oba Mladá Boleslav), Říčka (Pardubice), P. Holík (Brno) všichni 2.