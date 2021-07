Plavkyně Ledecká může na OH přepsat historii, Seemanová vyhlíží finále

Tokio - Plavkyně Katie Ledecká může na olympijských hrách přepsat historii svého sportu. Zatím má pět zlatých olympijských medailí, a pokud by přidala další tři, vyrovnala by se nejúspěšnější plavkyni olympijské historie Jenny Thompsonové. V cestě bude zámořské kraulařce stát především Australanka Ariarne Titmusová. Obě jsou přihlášené i do závodu na 200 metrů volný způsob, elitní disciplíny nejlepší české reprezentantky Barbory Seemanové. Ta jako novopečená mistryně Evropy touží po olympijském finále.

Ledecká získala první olympijské zlato už v Londýně 2012, kde jako patnáctiletá vyhrála kraulařskou osmistovku. Další čtyři přidala na posledních olympijských hrách v Riu. Tentokrát je čtyřiadvacetiletá Američanka přihlášena do čtyř individuálních disciplín - 200, 400, 800 a 1500 metrů volný způsob - a šanci bude mít i ve štafetách.

S výjimkou patnáctistovky se proti ní postaví dvacetiletá Titmusová, která indisponovanou Ledeckou porazila na čtyřstovce na předloňském mistrovství světa a letos na tratích od 200 po 800 metrů deklasovala konkurenci na australském šampionátu. Na čtyřstovce při červnovém národním mistrovství v Adelaide zaplavala druhý nejlepší čas historie. "Myslím si, že olympiáda nebude jen v rukou Američanů," poznamenala plavkyně, která měla na mysli i výkon krajanky Kaylee McKeownové. Ta sebrala Američance Regan Smithové rekord na 100 metrů znak.

Seemanová chce v Tokiu na 200 metrů volný způsob zaútočit na vlastní český rekord 1:56,27 minuty ze zlatého evropského finále v Budapešti. Takovým časem by se mohla zařadit do olympijského finále. "To by bylo úplně neuvěřitelný a super úspěch," řekla Seemanová, než se vydala do Japonska. Na olympiádě poplave nejprve štafetu, poté svoji hlavní disciplínu 200 metrů a následně stovku a padesátku.

Vedle ní je v nominaci dalších sedm českých bazénových plavců. Třetí a poslední olympijské hry čekají znakařskou rekordmanku Simonu Kubovou. Potřetí bude na OH také vytrvalec Jan Micka. Naopak olympijský debut zažijí prsařka Kristýna Horská, znakař Jan Čejka, motýlkář Jan Šefl a kraulařky Anika Apostalon a Barbora Janíčková, které poplavou ve štafetě.

V mužských soutěžích po čtvrtstoletí chybí nejúspěšnější olympionik historie Michael Phelps. Legendární Američan závodil od Sydney 2000 do Ria 2016, tentokrát bude v roli televizního experta. Největší americkou nadějí bude Caeleb Dressel, který získal osm medailí na předloňském mistrovství světa. Bude favoritem zejména na kraulařské padesátce a stovce a v závodě na 100 metrů motýlek

Soutěže v bazénovém plavání, nejsledovanějším sportu první poloviny OH, začnou v sobotu 24. července a potrvají do neděle 1. srpna. Kvůli americké televizi bude program obrácený oproti zvyklostem. Rozplavby se uskuteční večer, finálový blok dopoledne.