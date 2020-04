Plavkyně Kubová se těší do bazénu a zvažuje svou budoucnost

Praha - Znakařka Simona Kubová se stejně jako ostatní plavci po více než měsíci improvizované přípravy těší do bazénu. Od středy může začít trénovat ve venkovním bazénu v Praze - Podolí. V nejisté situaci ohledně letošní sezony i odložené olympiády ale nemá jasno o své plavecké budoucnosti.

Nejlepší česká plavkyně loňského roku se udržovala v kondici běháním a různými speciálními cvičeními. Otevření podolského bazénu pro reprezentanty ji povzbudilo. "Moc se těším, bude fajn zase začít trénovat. I když ty začátky jsou vždycky hodně těžké. Já ale doufám, že jsem z kondice příliš neztratila," uvedla v tiskové zprávě svazu.

Problém je, že stejně jako ostatní sportovci nemůže mít v současné hektické době jasnou představu, na co se připravuje. "Nevíme, kdy budeme mít první závody, jestli bude srpnové mistrovství Evropy. Nevíme, jestli se do tréninku zase naplno opřít, nebo se jen tak udržovat," přemítala.

Čáru přes rozpočet udělalo osmadvacetileté plavkyni odložení olympijských her v Tokiu na rok 2021. Původně totiž zvažovala, že by po letošní olympiádě kariéru ukončila. A nyní si pořád není jistá, co dál. "Ještě nemám úplně jasno. Trochu se peru s motivací. Všechno se asi bude odvíjet od toho, jak se budou závody a celkově situace kolem koronaviru vyvíjet dál. Protože se může stát, že i příští rok olympijské hry zruší. Zatím to nikdo neví a všichni se bojí dělat nějaké závěry, takže i já se svým závěrem musím počkat," svěřila se chomutovská závodnice.

Trénink kombinuje s fyzioterapeutickou praxí a ani v uplynulých týdnech to nebylo jinak. "Pracujeme sice v omezeném režimu, kdy jsme asi prvních deset dní po vyhlášení nouzového stavu měli zavřeno, ale teď už se vše pomalu vrací k normálu. Pacientů máme stále dost," dodala Kubová.

Reprezentační plavci budou moci trénovat po jednom v každé dráze. Při dvouhodinovém okně musejí absolvovat trénink a opustit areál, aby se nepotkávali s další skupinou. Zázemí pro ně zůstane uzavřené. Vedle plavců bude bazén v Podolí k dispozici také pro triatlonisty a moderní pětibojaře.