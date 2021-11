Plavec Zábojník postoupil v rekordu do semifinále ME, Kubová vypadla

Kazaň (Rusko) - Matěj Zábojník na mistrovství Evropy v krátkém bazénu postoupil do semifinále závodu na 100 metrů prsa v českém rekordu 57,73 sekundy, kterým se zařadil na třinácté místo. Z rozplaveb do dalších bojů naopak neprošli jeho prsařský kolega Vojtěch Netrh a překvapivě ani Simona Kubová na 200 metrů znak.

Jednadvacetiletý Zábojník v polovině října při Plzeňských sprintech překonal český rekord na dvoustovce, kterou má na šampionátu v Kazani ještě před sebou. Jeho prvním startem v Rusku byla stovka, v níž vymazal z rekordních tabulek pět let starý čas Petra Bartůňka. "Jak jsem doplaval, nebyly tam časy, tak jsem nevěděl, dobře, špatně... Slyšel jsem trenéry něco hlásit, ale radši jsem si počkal na oficiální výsledky. Český rekord, co víc si přát? Ještě navíc postup do semifinále, spokojenost," radoval se v tiskové zprávě svazu.

Bartůňkův rekord z MS v kanadském Windsoru vylepšil přesně o sekundu. "To moc často nebývá, očividně to sedlo. Na národní rekord jsem si věřil, ale že by mohl padnout až o vteřinu, to jsem nečekal. Byl to dobrý start, snad to bude ještě lepší," podivoval se Zábojník, jenž si vylepši osobní rekord o 1,16 sekundy. Semifinále ho čeká dnes v 17:43 SEČ. Bude jediným českým zástupcem v podvečerním bloku.

Devatenáctiletý Netrh obsadil 25. místo. Nestačilo mu, že si vylepšil osobní maximum o tři desetiny na 58,70, což je o tři setiny rychlejší čas než Bartůňkův nyní už bývalý český rekord.

Rozplavba dvoustovky se vůbec nevydařila české rekordmance Kubové. V té své dohmátla až sedmá v čase 2:11,14, který byl o tři a půl sekundy pomalejší než její sezonní maximum ze začátku září při International Swimming League v Neapoli. Celkově se zařadila na dvacáté místo z 23 účastnic. Vzhledem k redukci postupujících na maximálně dvě z jedné země je i tak pro semifinále první náhradnicí.