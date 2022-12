Plavce čeká MS v krátkém bazénu, čeští trenéři chtějí finálová umístění

Plavkyně Barbora Seemanová nenastoupila 17. prosince 2021 na mistrovství světa v krátkém bazénu v Abú Zabí do závodu na 100 metrů volný způsob.

Plavkyně Barbora Seemanová nenastoupila 17. prosince 2021 na mistrovství světa v krátkém bazénu v Abú Zabí do závodu na 100 metrů volný způsob. PR/ČSPS/Martin Sidorjak

Melbourne - Plavce od úterý do neděle čeká mistrovství světa v krátkém bazénu. Šampionát měla původně hostit Kazaň, ale kvůli ruské invazi na Ukrajinu o něj přišla a pořadatelství se ujalo Melbourne. MS v krátkém bazénu se v Austrálii uskuteční poprvé. Chystá se na něj deset českých plavců včetně Barbory Seemanové. Trenéři věří v několik finálových umístění.

Na loňském MS v krátkém bazénu v Abú Zabí bylo maximem výpravy páté místo Jana Čejky na 200 metrů znak. Do finále se dostaly ještě Kristýna Horská na prsařské dvoustovce a znakařka Simona Kubová na stovce. Česká jednička Seemanová tehdy šampionát předčasně opustila kvůli problémům se zády a dýcháním.

Potíže se vlekly dlouho a narušily její přípravu na letošní sezonu, takže loňská mistryně Evropy na 200 metrů volný způsob vzdala účast na MS. Chystala se na evropský šampionát, ale o ten ji připravila borelióza. MS v krátkém bazénu bude její první letošní vrcholnou akcí. Připravuje se na něj pod vedením nového trenéra Luky Gabrila a na podzim prokazovala dobrou formu.

"Cíle mám dostat se do finále. Ta dvoustovka je tam hodně našlapaná, a když se dostanu do finále, tak to bude po té minulé sezoně velký úspěch," řekla loňská vicemistryně Evropy na dvoustovce v krátkém bazénu. Titul na dvoustovce bude obhajovat hongkongská hvězda Siobhán Bernadette Haugheyová, Seemanová má mezi přihlášenými osmý vstupní čas.

Trenéři od českých plavců očekávají útok na osobní, tedy většinou i české rekordy. "Rádi bychom finálová umístění. Myslím si, že určitě máme na víc než tři. Tři by bylo hezké, ale v moci našich plavců je víc," uvedla před odletem do Austrálie Petra Škábová, která je šéftrenérkou pro tuto akci. O poslední českou medaili na MS v krátkém bazénu se před deseti lety postarala Kubová, která byla v Istanbulu třetí na stovce.

Některé hvězdy jako Katie Ledecká, Caeleb Dressel, Ariarne Titmusová nebo Sarah Sjöstromová šampionát vynechají, ale další elitní světoví plavci nebudou chybět. Mimo jiné osmnáctiletý Rumun David Popovici, který na MS v dlouhém bazénu ovládl kraulařskou stovku i dvoustovku. Na kratší distanci pak při triumfu na ME překonal světový rekord. V Melbourne se utká s domácí hvězdou Kylem Chalmersem. "Samozřejmě že je rivalita mezi mnou a Kylem. Kyle drží světový rekord na 100 metrů volný způsob v krátkém bazénu, já zase v dlouhém," uvedl Popovici na webu mezinárodní federace.

Očekávaný souboj ho motivuje. "Je fajn vědět, že ještě nejsem ten nejlepší v krátkém bazénu. Někdy je dobré vědět, že nejste ten největší favorit, a rozhodně ne favorit fanoušků. Mým cílem je postoupit do finále. Jak všichni víme, tak jakmile tam jste, tak máte šanci," dodal rumunský mladík.

Rozplavby začnou každý den hodinu po půlnoci středoevropského času, finálové bloky budou na programu vždy od 9:30 SEČ.

Nominace Česka na MS v krátkém bazénu:

Muži: Jakub Bursa, Tomáš Franta, Ondřej Gemov, Daniel Gracík, Jan Šefl, Matěj Zábojník.

Ženy: Kristýna Horská, Barbora Janíčková, Simona Kubová, Barbora Seemanová.