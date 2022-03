Plavba na veslici do Hamburku, dlouhá 1000 kilometrů, připomene české voraře

Na plavbu dlouhou téměř 1000 kilometrů do německého Hamburku, která připomene české voraře, se vydal 31. března 2022 z Českých Budějovic Radek Šťovíček (na snímku). S olympijským medailistou Václavem Chalupou a veslařem Vladimírem Milotou vyplul do vorařské vesnice Purkarec.

České Budějovice - Na plavbu dlouhou téměř 1000 kilometrů do Hamburku, která připomene české voraře, se vydal z Českých Budějovic Radek Šťovíček. S olympijským medailistou Václavem Chalupou vyplul dnes do vorařské vesnice Purkarec. Šťovíček bude první Čech, který na veslici trasu do německého přístavu urazí. Nejdelší etapa bude měřit 60 kilometrů, řekl novinářům.

V pátek, kdy purkarecký spolek Vltavan oslaví 120. výročí, popluje Šťovíček dál. "Plavba má připomenout, že se z jihu Čech plavily vory až do Německa. Ti chlapi vozili na vodě nejenom dřevo, ale třeba i ryby až do Hamburku, což je zajímavé, protože to byl živý náklad," řekl Šťovíček. Stejně jako staří plavci na vorech popluje i on 21 dní. Týden v Česku po Vltavě a po Labi, dva týdny do Hamburku. Zajímavou zastávkou bude podle něj 4. dubna Davle, kde místní spolek Vltavan oslaví 125 let.

Přesto, že tradiční voroplavba již dávno zanikla, každý rok si veslaři z českokrumlovské společnosti Voroplavba řemeslo připomínají. Na praporu plavců býval nápis V bouři, na vodě a vlnách, Svatý Jane, opatruj nás. Letošní 980 kilometrů dlouhá plavba uctí patrona 'lidí od vody' sv. Jana Nepomuckého i posledního pamětníka Václava Husu z jihočeské Hladné, v jehož rodině byla tradice voroplavby od roku 1826. Loni v červenci zemřel. Plavba podpoří i sbírku pro bechyňský domov seniorů, v němž Husa dožil.

Těžké úseky budou Orlík a Slapy, kde řeka téměř neteče a může vát silný vítr, podobně jako v Německu za Drážďany. "Tam se ještě ztíží proud a navíc je tam lodní provoz. Mám závodní přímořský skif, lodě stavěné na mořské podmínky, na vlny. Zaručují, ze plavba bude bezpečná," řekl Šťovíček, který připomíná voraře podobnými plavbami od roku 2018.

Část cesty s ním pojede olympionik Chalupa. Před třemi lety na podobné cestě nedojel, kvůli bolesti zad. "Vím, jak je to těžké. Je to hodně o vůli, psychice, vydržet to. Cesta z jižních Čech do Prahy je nádherná, kdy máte okolo sebe skály, krásnou přírodu. Pak se to začne měnit a v Německu už je to nuda. Jel jsem to v době, kdy byla dost nízká voda, cesta byla psychicky náročná, protože nic nevidíte, pořád jedete v nějakém kanále. Tam nebylo nic, ani strom, občas jsme jen viděli nějakou ovci," popsal cestu Chalupa.

Než dnes vypluli od Lannovy loděnice za Dlouhým mostem, bylo chladno a pršelo. Podle Šťovíčka tradičně. "Z našich plaveb jsme zažili jenom jednu, která byla za pěkného počasí, ale to byl taky extrém, protože jsme do Prahy připluli naprosto spálení. Ostatní plavby byly takové, že když třeba Vašek (Chalupa) odjížděl z Lipna, škrabal jinovatku ze skla," řekl Šťovíček. Nedá se jezdit v neoprenu, ten omezuje pohyb. Šťovíček si bere lehké vesty. "Na břichu nemáte skoro nic, na zádech neoprénový štít. Záda jsou to nejdůležitější, co na veslici potřebujete k pohybu, to je hlavní motor," řekl. Ideální počasí je podle něj bezvětří, teplo a pod mrakem.

V Německu pojedou dvě lodě, na jedné se budou střídat Šťovíčkovi kamarádi. Složité bude přenášení veslic na jezech. Zázemí bude v doprovodném karavanu.

Šťovíček plaví vory pro turisty v Krumlově, přes zimu vesluje na trenažéru, kdy na něm zvládne i maraton 42 kilometrů. Chalupu přivedl k vorům právě on. První vor v Krumlově pojmenoval Václav. "Já jsem ho pokřtil. Začal jsem s Radkem prožívat vorařské zážitky jak při převážení turistů v Krumlově, tak mě zasvěcoval do historie voroplavby. Moc krásné jsou večerní plavby, kdy zapadá slunce, nad Krumlovem už je tma, projíždíme kolem Plášťového mostu, za ním je ještě modrá obloha. To má magickou sílu," řekl Chalupa. Podle Šťovíčka zájem o voroplavbu roste. Loni v Českém Krumlově otevřel muzeum voroplavby.