Platy vojáků by měly od ledna vzrůst o deset procent

Cvičení české armády. Na snímku jsou vojáci vracející se do obrněných transportérů Pandur. ČTK/Peřina Luděk

Praha - Platy vojáků z povolání na tarifech by měly od ledna vzrůst o deset procent. Počítá s tím nařízení, které poslalo do připomínkového řízení ministerstvo obrany. Už dříve oznámil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), že vzrostou o deset procent také platy hasičů a policistů na tarifech.

Vojákům zařazeným do nejnižší vojenské hodnosti, kterou je vojín, se tarif zvýší stejně jako minimální mzda. Ta by podle říjnového vyjádření ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) měla od ledna odpovídat 41 procentům průměrné mzdy v Česku. Podle dosavadních údajů a propočtu ČTK by přidání mohlo činit kolem 350 korun. Minimální mzda je teď 16.200 korun.

Svobodník by měl nově měsíčně 30.310, rotný 38.810, kapitán 57.280 a major 64.490 korun. Armádní generál, což je nejvyšší vojenská hodnost, dostane v tarifu 143.850 korun. Generálmajorové by měli mít 129.430 korun měsíčně, brigádní generálové 100.580 korun.

Ministerstvo obrany počítá v souvislosti se zvýšením platů s s rozpočtovým dopadem pro příští rok ve výši 1,4 miliardy korun, se souvisejícím příslušenstvím pak 1,9 miliardy. Prostředky budou vynaloženy z kapitoly resortu.

Vojákům, stejně jako policistům nebo hasičům, vzrostly naposledy platy letos v lednu, a to o 700 korun oproti loňsku. Na začátku roku měla Česká republika k dispozici 26.928 vojáků z povolání.