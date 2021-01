Platy učitelů asi ze zákona porostou na 130 pct průměrné mzdy

Ilustrační foto - Učitel a žákyně ve třídě Střední zdravotnické školy Agel v Ostravě, do které se 25. listopadu 2020 vrátilo asi osm desítek studentů maturitních ročníků k běžné výuce. V uplynulých týdnech se zapojili do pomoci ve zdravotnických zařízeních, nyní budou muset budoucí maturanti dohnat především zameškané učivo.

Ilustrační foto - Učitel a žákyně ve třídě Střední zdravotnické školy Agel v Ostravě, do které se 25. listopadu 2020 vrátilo asi osm desítek studentů maturitních ročníků k běžné výuce. V uplynulých týdnech se zapojili do pomoci ve zdravotnických zařízeních, nyní budou muset budoucí maturanti dohnat především zameškané učivo. ČTK/Ožana Jaroslav

Praha - Poměr učitelských platů k průměrné mzdě zřejmě bude stanoven zákonem. Sněmovna dnes v rámci novely učitelského zákona schválila dílčí úpravu Pirátů, podle níž by se tyto platy měly zvyšovat minimálně na 130 procent průměrné mzdy do roku 2023. Dolní komora o tom rozhodla navzdory nesouhlasu svého školského výboru i ministra školství Roberta Plagy (za ANO).

Schvalování celé novely a všech jejích úprav poslanci nedokončili vzhledem k tomu, že to dnes nestihli ve lhůtě vyhrazené k přijímání zákonů, která končí ve středu a v pátek dvě hodiny po poledni. Projednávání novely by měla sněmovna dokončit nejdříve příští týden ve středu.

Novela má mimo jiné umožnit, aby na středních školách a na druhém stupni základních škol mohli až tři roky učit i odborníci bez pedagogického vzdělání. Ministerstvo školství tak chce řešit nedostatek učitelů v některých oborech. Nesouhlasí s tím pedagogické fakulty, profesní organizace a školské odbory. Proti jsou také vládní sociální demokraté, komunisté nebo lidovci. Návrh pokládají za degradaci učitelské profese a snah o zvýšení prestiže pedagogů.

Piráti naopak neprosadili návrh, podle něhož by ředitelé škol mohli uznat za odborně kvalifikované i členy pedagogického sboru s alespoň desetiletou praxí. Šanci mají bakaláři z pedagogických fakult, kteří si magisterské studium dodělají během tří let.

Podle platného zákona mohou učit jen lidé s pedagogickým vzděláním. Nepedagogové s praxí proto museli školy před několika lety opustit. Výjimkou jsou případy, kdy se řediteli nedaří sehnat kvalifikovaného učitele. V takové situaci může ředitel i nyní dočasně zaměstnat člověka, který učitelské vzdělání nemá.

Kromě platů by podle návrhu některých poslanců měly být novelou stanoveny i příplatky třídním učitelům. Sněmovní školský výbor to ale nedoporučil a místo toho vyzval vládu, aby se třídnický příplatek zvýšil ze současných 600 korun na 1500 až 2500 korun měsíčně vyhláškou. Zvýšit by se měly i specializační příplatky pedagogů. Vyhlášku slíbil Plaga ve spolupráci s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD).

Mezi pedagogické pracovníky by měli nově ze zákona patřit školský logoped a školní sociální pedagog. Novela by podle doporučení výboru měla také na návrh exministryně školství Kateřiny Valachové (ČSSD) definovat náplň práce jak třídního učitele, tak uvádějícího učitele, který se bude starat o začínající pedagogy.