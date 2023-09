Platy.cz: Učitel ZŠ si v průměru vydělá 36.534 Kč, meziročně o 5,6 pct víc

Podíl školských výdajů na HDP i poměr platu učitelů k průměrné mzdě od loňska klesá. Podle návrhu rozpočtu a rozpočtových výhledů v následujících letech hrozí další pokles. Vyplývá to z nové studie, kterou zveřejnil Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu Národohospodářského ústavu Akademie věd (IDEA). Autoři připomínají, že do roku 2017 Česko patřilo v OECD k zemím s nejnižším podílem výdajů HDP na školství a s nejnižšími učitelskými výdělky. Podle letos přijatého zákona má plat učitelů být aspoň 130 procent průměrné mzdy. Do roku 2021 podle studie podíl rostl na 121 procent, příští rok by se mohl dostat na 109 procent.

Podíl výdajů na regionální školství na HDP byl do roku 2017 zhruba na dvou procentech. Do roku 2021 se pak zvedl na 2,94 procenta. Letos činí 2,74 procenta. V příštích letech by mohl dál klesat. Do roku 2026 by se podle rozpočtových výhledů mohl snížit na 2,21 procenta. "Pokud by vývoj v letech 2024 a 2025 pokračoval na základě předběžně kvantifikovaných rozpočtů, ČR by směřovala zpět mezi země s nízkým podílem výdajů na HDP," uvedli autoři studie.

Podle ní by pro zachování letošního podílu výdajů na HDP bylo v příštím roce potřeba poslat do regionálního školství o deset miliard korun víc než teď. Pro návrat k vyššímu podílu z roku 2021 by to pak muselo být asi o 25 miliard korun víc. Ministerstvo školství má letos na regionální školství ve svém schváleném rozpočtu 202,6 miliardy korun. Návrh rozpočtu na příští rok počítá s částkou necelých 189,6 miliardy.

Na výši výdajů jsou závislé učitelské platy. Po letech růstu se předloni dostaly podle studie na 121 procent průměrné mzdy, loni klesly na 115 procent. Letos by mohly odpovídat 111 procentům a v příštím roce 109 procentům. Pro zachování nynější úrovně by se musely příští rok zvednout o 5,8 procenta a v roce 2025 o 4,3 procenta. "Nižší tempa růstu by znamenala další poklesy k nejnižším relativním platům v OECD," uvádí studie. Připomíná, že pokud by se měl učitelský plat dostat příští rok na průměr zemí OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj), musel by skokově vzrůst téměř o 30 procent.

Podle studie loni průměrný plat učitele na prvním stupni veřejné základní školy činil 50.037 korun a na druhém stupni a střední škole 51.056 korun. Mediánové částky jsou zhruba stejné, rozdíly mezi nejlépe a nejméně placenými kantory jsou tedy malé. Platy se řídí tabulkami. "Nejatraktivnější zůstávají platy nejmladších učitelů do 30 let věku. Nejméně atraktivní jsou pak platy učitelů středního věku. Nástupní platy učitelů tedy zůstávají poměrně atraktivní, ale jejich atraktivita s lety praxe rychle klesá," píšou autoři ve studii. Podotýkají, že tarify jsou dominantní a kvalita učitelské práce se do pobírané částky příliš nepromítá. Odměny činí asi osm až dvanáct procent výdělku, podíl klesl.

Loni ve veřejných školách působilo přes 143.000 učitelek a učitelů. Bylo jich zhruba o pět procent víc než v roce 2020. Tvořili asi 55 procent pracovníků regionálního školství.

Vláda v programovém prohlášení uvádí, že jejím důležitým úkolem je získat pro školství víc peněz, aby výdaje odpovídaly aspoň průměru zemí OECD. Kabinet píše, že budoucnost země závisí na vzdělávání a s ohledem na ně budou úsporná opatření citlivá.