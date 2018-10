Praha - Představitelé platformy Zachraňme ČSSD podle jednoho z jejích zakladatelů a místopředsedy sociální demokracie Jiřího Zimoly chtějí zdůrazňovat témata přeregistrace členů strany, změny stanov a přímé volby vedení všemi členy. Rezonuje podle něj také názor, že aby byla ČSSD schopná plně dostát svým slibům, mohla by přistoupit k částečné rekonstrukci vlády. Zimola to řekl novinářům po dnešním jednání platformy v Praze. Hamáček ČTK napsal, že rekonstrukce vlády není po třech měsících od jmenování na pořadu dne.

Zimola po dvě a půl hodiny dlouhém jednání, jehož první polovinu navštívil i Hamáček, novinářům řekl, že spolustraníci z platformy akcentují některá témata, které sám také považuje za důležitá. Urychlená přeregistrace členů by měla umožnit zjistit, kolik členů strana skutečně má. Úprava stanov pak má umožnit operativnější jednání. "A byl bych rád, aby všichni členové měli možnost vybrat si nejužší vedení v přímé volbě," řekl.

Platforma podle něj podporuje účast ve vládě s ANO, rezonuje ale názor, že zatím ministři od červnového jmenování kabinetu nenaplňují možnosti. "Nevyužili jsme ten potenciál, který nám byl dán. Bavíme se i o částečné rekonstrukci vlády za sociální demokracii, musíme přijít s novými tématy a jejich razantním prosazováním," řekl.

ČSSD má ve vládě ministra vnitra Hamáčka, ministryni práce Janu Maláčovou, ministra zemědělství Miroslava Tomana, ministra kultury Antonína Staňka a dnes jmenovaného šéfa diplomacie Tomáše Petříčka. Hamáček myšlenku na obměnu ministrů na dotaz ČTK odmítl. "Rekonstrukce vlády po třech měsících není na pořadu dne," konstatoval.

Hamáček byl na jednání asi hodinu a čtvrt. Po svém odchodu novinářům řekl, že debata byla místy vyhrocená, ale nevybočila z běžných diskusí v ČSSD. Konkrétnější být nechtěl s odkazem na vlastní výzvy, aby strana neřešila spory přes média. Konkrétní závěry lze podle Hamáčka čekat až od sobotního jednání ústředního výboru v Hradci Králové. "Ten bude rozhodovat, jak dál," uvedl. Personálie se pak budou řešit až v březnu, dodal letos zvolený šéf ČSSD s odkazem na sjezd, na kterém bude strana znovu vybírat své vedení.

Skupina Zachraňme ČSSD kolem Zimoly či bývalého jihomoravského hejtmana Michala Haška vznikla začátkem roku před letošním mimořádným sjezdem svolaným po neúspěchu ČSSD ve sněmovních volbách. Jejími představiteli jsou také bývalý senátor Zdeněk Škromach nebo hejtman Vysočiny Jiří Běhounek. Platforma chce být neformálním diskusním fórem o budoucnosti strany a jejích hodnotách.

ČSSD v nedávných volbách obhájila jediný senátorský mandát ze 13, nedařilo se jí ani na komunální úrovni. Hamáček výsledek označil za odraz ode dna po loňských sněmovních volbách. Zimola dnes řekl, že v rámci poctivosti vůči voličům nelze o odrazech ode dna mluvit. "Když to byl debakl nebo dokonce Waterloo. A jestliže to Waterloo bylo, pak to máme přiznat, poučit se a začít na sobě pracovat, aby příští volby třeba dopadly lépe," uvedl.