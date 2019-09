Platební bilance skončila ve 2. čtvrtletí přebytkem 33,6 mld Kč

Praha - Běžný účet platební bilance, který je souhrnem všech ekonomických transakcí české ekonomiky se zahraničím, skončil ve druhém čtvrtletí v přebytku 33,6 miliardy korun. Uvedla to dnes Česká národní banka (ČNB). Centrální banka zároveň revidovala údaje za předchozí čtvrtletí. Podle aktuálních údajů byl přebytek 43,9 miliardy korun, o 760 milionů korun méně oproti předběžným údajům zveřejněným v červnu. Za pololetí je tak bilance v přebytku 77,5 miliardy korun.

"Přebytek běžného účtu platební bilance na roční bázi k HDP činil 0,7 procenta a přebytek bilance zboží a služeb na roční bázi k HDP činil 6,3 procenta," uvedla banka.

Bilance zboží a služeb skončila ve druhém čtvrtletí v přebytku 116,8 miliardy korun. Za jeho meziročním růstem o 11,4 miliardy korun je hlavně nárůst aktiva obchodní bilance o 9,9 miliardy korun. Přebytek bilance služeb se zvýšil o 1,5 miliardy korun, aktivní bilance příjmů a výdajů ze zahraničního cestovního ruchu se meziročně téměř nezměnila.

Schodek bilance prvotních důchodů činil za druhé čtvrtletí 81 miliardy korun. "Meziroční pokles pasivního salda o 6,1 miliardy Kč ovlivnila zlepšená bilance výnosů z přímých investic vlivem nárůstu objemu reinvestování zisků tuzemskými vlastníky v zahraničních dceřiných firmách," uvedla ČNB. Objem dividend z přímých a portfoliových investic vyplacených do zahraničí činil 92,8 miliardy Kč, meziročně klesl o 5,2 miliardy korun.

Bilance druhotných důchodů skončila ve schodku 2,3 miliardy Kč, meziročně byl nižší o 10,6 miliardy Kč. Rozhodujícím faktorem byl podle ČNB růst čistých příjmů z rozpočtu Evropské unie, které se vykazují v položce druhotných důchodů.

Kapitálový účet skončil ve druhém čtvrtletí především díky vyšším příjmům z rozpočtu Evropské unie v přebytku 8,3 miliardy korun, přičemž ve stejném období minulého roku byl pasivní 1,3 miliardy korun.

Na finančním účtu byl vykázán odliv finančních prostředků do zahraničí (čisté půjčky do zahraničí) ve výši 47,6 miliardy korun, a to vzhledem k rychlejšímu růstu aktiv před navyšováním pasiv vůči zahraničí. Rezervní aktiva se zvýšila o 28,3 miliardy korun (bez vlivu kurzových rozdílů) vlivem transakcí pro klienty ČNB.

Platební bilance ČR v 1. a 2. čtvrtletí 2019 (vybrané položky, v miliardách Kč):

Položka 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí Běžný účet 43,8976 33,5624 - zboží a služby 109,4355 116,8437 - prvotní důchody -38,4802 -80,9836 - druhotné důchody -27,0577 -2,2977 Kapitálový účet -6,2299 8,3205 Finanční účet 55,5747 47,5521 - přímé investice 1,9648 -16,8900 - portfoliové investice -148,0034 -22,9467

Zdroj: ČNB