Platby za stravování v sociálních zařízeních se zákonem nezvýší

Praha - Platby klientů sociálních zařízení za stravu se zákonem nezvýší a sociální služby se slučovat nebudou. Senát tento návrh předvolební Sněmovny dnes odmítl. Dolní komora v povolebním složení nebude moci veto horní komory přehlasovat.

Poslanecká novela vycházela z loňského návrhu ministerstva práce a sociálních věcí, na rozdíl od něj zásadnější změny neobsahovala. Její ambicí bylo zpřehlednit a zjednodušit systém sociálních služeb. Měla sloučit třeba pobytové služby, jako jsou domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a domovy pro osoby se zdravotním postižením, v domovy sociální péče. Poskytovatelé by díky tomu nepotřebovali více registrací, které jsou nyní nutné pro každý druh pobytového zařízení.

Novým druhem služby měla být spojená pečovatelská služba a osobní asistence při domácí péči, zcela novou službou pomoc při zajištění bezpečí a možnost setrvání v přirozeném sociálním prostředí.

Změny, které měly platit od počátku příštího roku, by se podle senátorek KDU-ČSL Šárky Jelínkové a Anny Hubáčkové nepodařilo včas realizovat. Do konce roku by totiž nebyly připraveny potřebné prováděcí předpisy, uvedla Jelínková. Novela je podle ní navíc v rozporu s úmluvou o právech osob se zdravotním postižením.

Pětinové zvýšení plateb za stravovací služby se mělo vztahovat na denní limit v pobytových zařízeních sociálních služeb, který nyní činí 170 korun. Stejnou měrou se měla zvýšit také úhrada za oběd v pečovatelské službě. Nyní za něj lidé dají nejvýše 75 korun, avšak výroba oběda za takovou sumu přestává být podle navrhovatelů novely reálně možná. Vláda by proto podle Jelínkové měla upravit co nejrychleji příslušnou úhradovou vyhlášku.

Předloha se týkala také opatření omezujících pohyb, které mělo být možné nově použít jen jako krajní prostředek v případě přímého ohrožení zdraví a života. Každé použití takových opatření muselo být evidováno. Novela rozšiřovala možnosti poskytovat sociální služby na dálku, zejména prostřednictvím elektronických nebo zásilkových služeb, a upravuje vzdělávání sociálních pracovníků.