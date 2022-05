Platby za státní pojištěnce budou vycházet z inflace a růstu reálné mzdy

Praha - Vláda navrhne valorizaci plateb za státní pojištěnce podle vyměřovacího základu zvýšeného o inflaci a jednu polovinu růstu reálné mzdy. Novinářům to dnes řekli ministři financí Zbyněk Stanjura (ODS) a zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Příští rok by tak měla být podle predikce měsíční platba státu 1878 korun, o 111 korun víc než letos. V současné době vláda zvyšuje částky změnou zákona, platba na žádné ekonomické ukazatele navázaná není.

Celkově by stát podle návrhu valorizace odvedl příští rok za státní pojištěnce asi 139,7 miliardy korun, o 10,6 miliardy víc než letos. Pro letošní rok bývalá vláda nastavila platby na 1979 korun měsíčně, Sněmovna v prvním čtení projednala novelu, která by je zmrazila na úrovni loňského roku, tedy 1797 korunách. Má to přinést úsporu kolem 14 miliard korun. Součástí této novely by měly být právě i valorizace.

"Aby mohly zdravotní pojišťovny plánovat úhrady péče, musí vědět, jak se bude vyvíjet platba za státní pojištěnce," řekl ministr Válek. Stát platí pojistné zhruba za 5,9 milionu lidí, jsou to děti, senioři, nezaměstnaní nebo vězni.

Státními pojištěnci jsou také uprchlíci z Ukrajiny, kteří získali víza strpění. Podle predikce ministerstva financí, která je součástí tiskové zprávy, za ně letos stát uhradí na pojistném 4,3 miliardy korun. Pro příští rok se částka odhaduje na 6,8 miliardy, v dalších letech na 7,1 miliardy a 7,2 miliardy korun.

Podle Stanjury se nakonec ukázal jako nejvýhodnější systém valorizace, který se používá pro valorizaci penzí. "Podle tempa růstu inflace a reálné mzdy rostou i důchody a teď nově porostou i platby za státní pojištěnce. Každý ministr financí teď bude vědět, s jak velkou částkou pro tyto účely v rozpočtu počítat," uvedl.

Podle Válka to umožní poskytovatelům zdravotní péče plánování v delším než ročním horizontu. "Čtyři roky říkám, že každoroční dohodovací řízení není dobrým modelem," uvedl Válek. Vláda má v programovém prohlášení, že by mohly být platby nastavovány ve tříletých cyklech.

Podle ředitele největší Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Zdeňka Kabátka návrh umožňuje rozumné tempo růstu úhrad za zdravotní péči. Ve středu projedná návrh sněmovní zdravotní výbor.

Podle výhledu, který ministři představili, založeného na ekonomických predikcích, by měly být příjmy zdravotního pojištění v roce 2023 ve výši 458,7 miliardy korun, z čehož bude 139,7 miliardy korun platba za státní pojištěnce.

V roce 2024 by mělo jít o 477,1 miliardy korun a 145,9 miliardy od státu a v roce 2025 o 493,1 miliardy korun a 148,8 miliardy od státu. Z výhledu tak vychází měsíční platba v roce 2024 na 1959 korun a v roce 2025 na 1998 korun. "Jsou to predikce, ale predikce ministerstva financí jsou poměrně kvalifikované, takže se s tím dá počítat," dodal Stanjura.

Péče o průměrného pojištěnce stojí asi 43.000 korun za rok. U lidí ve věku 65 až 70 let jsou roční náklady proti průměru trojnásobné, u osmdesátníků pětinásobné. Dražší je i u malých dětí. Roční platba za státní pojištěnce je v současné době 23.604 korun. Podnikatelé a živnostníci musí letos měsíčně odvádět minimálně 2187 korun, což je 26.244 korun. Systém je tak založený na solidaritě těch, kteří jako pracující více odvádějí a zároveň obvykle méně čerpají.

Veřejné zdravotní pojištění a platby státu za státní pojištěnce:

Veřejné zdravotní pojištění: 2020 2021 Odhad 2022 Odhad 2023 Odhad 2024 Odhad 2025 Počet státních pojištěnců 5,962 mil. 5,957 mil. 5,9 mil. 5,92 mil. - - Platba za státní pojištěnce (měsíčně) 1067 Kč / 1567 Kč* 1767 Kč 1967 / 1567 Kč 1878 Kč 1959 Kč 1998 Kč Platba státu celkem 97,3 mld 126,3 mld 129,1 mld 139,7 mld 145,9 mld 148,8 mld Výběr pojistného 255,7 mld 272,4 mld 295,4 mld 314,8 mld 327,1 mld 340,2 mld Celkem příjmy 353 mld 400,4 mld 428,8 mld 458,7 mld 477,1 mld 493,1 mld Nárůst příjmů meziročně 8,27 % 13,43 % 7,1 %** 6,9 %** 4 %** 3,4 %** Celkem výdaje 359 mld 404,4 mld 427 mld 432 mld - - Nárůst výdajů 15,5 % 12,6 % 5,6 %** 1,2 %** - -

zdroj: zpráva analytické komise k dohodovacímu řízení + informace MF a MZd z tiskové konference

* změna od července

**výpočet ČTK