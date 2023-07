Platbami kartou podle Dotykačky lidé dávají nadstandardní spropitné

Praha - Lidé při placení kartou v restauracích dávají nadstandardní spropitné, které dosahuje až deseti procent z placené částky. V Česku se běžně spropitné pohybuje do pěti procent, zejména u plateb hotovostí. Vyplývá to z dat společnosti Dotykačka, která poskytuje pokladní systémy v 8000 podnicích v ČR. ČTK to sdělil ředitel společnosti Petr Menclík. Společnost už dříve uvedla, že restaurace přijímající platební karty mají v průměru o 30 procent vyšší návštěvnost než podniky pouze s platbou hotovostí.

Podle Menclíka mohou podniky využívat možnost takzvaného chytrého spropitného, kdy zákazníkům terminál přímo nabídne, jakou výši chtějí dát. Mohou zvolit přednastavený procentuální podíl nebo i zadat vlastní částku. "Může zvolit i možnost žádné spropitné, ovšem to se téměř neděje. Ve výsledku tak díky platbám přes terminál získávají podniky nadstandardní spropitné, leckdy až dvojnásobné," doplnil.

Z dat společnosti vyplývá, že v gastronomii karty přijímá 67 procent podniků a stále jich přibývá. Loni v červnu to bylo 54 procent. Bezhotovostní transakce také podle společnosti tvoří už téměř polovinu tržeb v gastronomii. Za minulý měsíc to bylo 47 procent, loni v červnu to bylo 43 procent tržeb.

Podle červnového průzkumu, který pro poskytovatele bankomatů Euronet provedla mezi 509 respondenty společnost STEM/MARK, se každý čtvrtý Čech setkal s tím, že v obchodě přestali přijímat platební karty. Hotovost používá alespoň jednou týdně 94 procent lidí, o pět procentních bodů víc než loni.

Hlavní ekonom finanční skupiny Roklen Pavel Peterka poznamenal, že u platby kartou platí restaurace nebo obchody poplatek bance, který může podniky odradit od používání terminálů. "Spotřebitel sice zaplatí stejně při platbě v hotovosti i kartou. Podnikatel ale v případě platby kartou přichází o část marže. Logicky proto preferuje platbu hotovostí. Nabízí se řešení dodatečného poplatku při platbě kartou. To ale česká legislativa v případě koupě spotřebitelem zakazuje," uvedl. Motivací podle něj může být i snadnější přístup k hotovosti vzhledem k tomu, že v gastronomii je běžné platit část mzdy v hotovosti. Poukázal také na možnost platit přímo na účet pomocí QR kódu, kdy se podnik poplatkům vyhne.

Funguje to na takzvaném A2A (account to account) principu, kdy zákazník po vygenerování kódu pošle peníze zpravidla chytrým telefonem přímo na účet obchodníka. Na to upozornil také ředitel marketingu společnosti Skip Pay, která poskytuje takzvané odložené platby v e-shopech. "Většina bank umožňuje takzvané okamžité platby a uživatelé smartphonů zpravidla umí využívat platby pomocí QR kódů, může se z tohoto přístupu stát plnohodnotný ekvivalent i pro zařízení, jako jsou restaurace, kempy nebo například kulturní akce," doplnil. Výše transakčních poplatků je podle něj téma právě i pro internetové obchody, kde je platba kartou klíčová, a u odložených plateb bývají transakční poplatky nižší.