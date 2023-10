Plán na evakuaci obyvatel Gazy je nerealizovatelný, řekl v Pekingu Borrell

Peking - Izraelský příkaz k evakuaci obyvatel severní části Pásma Gazy je "zcela nemožné realizovat". Na tiskové konferenci v Pekingu to dnes na závěr své třídenní návštěvy Číny řekl šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Informovala o tom agentura AFP. Izrael v pátek vyzval civilisty ze severu Pásma Gazy, aby se do 24 hodin přemístili na jih oblasti. Co se týče vztahu Bruselu a Pekingu, Borrell uvedl, že EU bere Čínu vážně a očekává od ní ten samý postoj.

"Představa, že by se dalo během 24 hodin přesunout milion lidí v situaci, v jaké se nachází Pásmo Gazy, může skončit pouze humanitární krizí," konstatoval Borrell. Třebaže Evropská unie vyjádřila Izraeli po bezprecedentním útoku Hamásu podporu, šéf unijní diplomacie upozornil, že je povinen dodržovat mezinárodní humanitární právo i při obraně.

"Naše pozice je jasná. Stojíme za právem Izraele bránit se. Ale každé právo má svou hranici. A touto hranicí je mezinárodní právo," dodal. Jedinou proveditelnou dlouhodobou strategií je podle něj usilovat o vytvoření nezávislého a mezinárodně uznávaného palestinského státu.

Stovky ozbrojenců z islamistického hnutí Hamásu vtrhly 7. října do Izraele a zabily více než 1300 lidí, zejména civilistů. Izrael reagoval leteckými útoky a ostřelováním a zřejmě se připravuje na pozemní operaci. Při odvetě Izraele zahynulo nejméně 1900 lidí, z toho více než 600 dětí, uvedly místní úřady.

"Spolupráce je velmi důležitá," řekl dále Borrell ke vztahu Bruselu a Pekingu. "Evropa bere Čínu velmi, velmi vážně," dodal. "Očekáváme také, že nebudeme zvažováni optikou našeho vztahu s ostatními, ale sami o sobě," rozvedl.

Sedmadvacítka si dlouho stěžuje, že se jí ze strany Pekingu nedostává adekvátní pozornosti, zejména ve srovnání se Spojenými státy, a že Čína dostatečně neuznává vliv EU v geopolitických záležitostech.

"Od války na Ukrajině se Evropa stala geopolitickou mocností," uvedl Borrell. "S tímto ohledem chceme dále s Čínou vyjednávat," dodal.

Hlavním sporným bodem ve vzájemných vztazích je loňský rekordní obchodní deficit EU s druhou největší světovou ekonomikou. Činil 426 miliard dolarů (deset bilionů Kč). Minulý týden Brusel zahájil vyšetřování, zda má uvalit cla na dovoz čínských elektromobilů, které podle něj těží ze státní podpory.