Plaga žádá učitele, aby poučili děti, omluvil se za další omezení

Praha - Ministr školství Robert Plaga (za ANO) požádal učitelky a učitele ve školách, aby své žáky před nadcházejícími podzimními prázdninami poučili o nezbytnosti dodržování opatření ke zvládnutí epidemie covidu-19. Současně se omluvil za současnou situaci, Česko podle něj čekají náročné týdny. Ministr to uvedl v dopise, který dnes odeslal do škol a ČTK ho má k dispozici.

Pedagogové a školáci se při vyučování na dálku "potkají" před prázdninami už jen v pátek, po víkendu je čeká letos výjimečně kvůli koronaviru celý týden volna. Poté zřejmě bude kvůli nepříznivé epidemické situaci distanční výuka pokračovat.

"Mrzí mě, že jsme jako vláda neudělali včas dostatečná opatření, aby k současné situaci nedošlo. Omlouvám se, že zavádíme další omezující opatření, ale jsou v tuto chvíli skutečně nezbytná," uvedl Plaga v dopise pedagogům. "Vy jste opravdovými autoritami pro své žáky, a proto bych Vás chtěl požádat, abyste jim znovu před prázdninami vysvětlili opatření, která mohou vést ke zvládnutí pandemie. Krizi zvládneme, jen pokud se zásadně zvýší počet těch, kteří budou opatření dodržovat," napsal. Podle něj bude mít druhá vlna epidemie covidu-19 pro celou českou společnost vážné důsledky.

Ministerstvo pro děti připravilo letáky, které jim mají pomoct pochopit, že jsou kvůli epidemii covidu-19 ohrožené životy lidí a hrozí přeplnění nemocnic. V jednoduchých bodech a na obrázcích blízkých věku dětí je informuje, že letošní podzimní prázdniny proto budou jiné než předchozí, a nabádá je, aby nosily roušky, myly si ruce a nechodily moc ven.

Plaga v dopise učitelům také poděkoval za nasazení, se kterým přistupují ke své práci. Vyjádřil i pochopení pro to, že lidé mají strach o sebe a své blízké, pocit nejistoty a naštvanosti. "Čekají nás náročné týdny, ale věřím, že všichni společně to zvládneme," uzavřel.

Původně byly podzimní prázdniny plánovány na čtvrtek 29. a pátek 30. října, navazovaly na státní svátek 28. října. Kvůli zhoršování epidemie Plaga po domluvě s ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou (za ANO) 8. října rozhodl, že vyhlásí volno i na pondělí 26. a úterý 27. října. Tyto dny volna označil tehdy za "dny boje proti covidu". Vzhledem k tomu, že se situace nadále zhoršovala, vláda pak od 14. října školy v celé zemi uzavřela a děti se nyní učí z domova. Otevřené zůstaly jen školy mateřské a speciální.

Prymula ještě donedávna trval na tom, že po podzimních prázdninách se v pondělí 2. listopadu otevře přinejmenším první stupeň základních škol, a to bez ohledu na vývoj epidemie. Tuto středu ale připustil, že kvůli nelepšící se situaci nebude možné tento závazek asi splnit. Do lavic by se mohli možná vrátit jen žáci prvních a druhých tříd, pro něž je podle odborníků distanční výuka dlouhodobě nevhodná. Plaga naopak připouštěl, že ani nejmladší školáci se k běžné výuce začátkem listopadu nevrátí, pokud se nepodaří epidemii zbrzdit.

V posledních dnech denní nárůst nových případů covidu-19 v ČR opět zrychlil. Ve středu jich poprvé přibylo téměř 15.000, nakažených je teď skoro 131.000.

Od dnešního rána platí v Česku kvůli šíření nemoci plošná omezení pohybu, obchodu i služeb. Pohyb a setkávání s ostatními je omezen na minimum, vyjma cest do práce, na nákupy, k lékaři či za rodinou. Zavřeny jsou prodejny kromě obchodů se základním sortimentem a dalším vybraným zbožím. Nefunguje ani většina služeb. Opatření potrvají minimálně do konce nouzového stavu 3. listopadu, vláda ale podle všeho požádá Sněmovnu o možnost jeho prodloužení.