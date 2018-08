Praha - Zhruba o 1,1 až 1,2 miliardy korun by chtěl ministr školství Robert Plaga (ANO) ještě navýšit stávající návrh rozpočtu školství na příští rok. Peníze navíc bude v nadcházejících jednáních o rozpočtu požadovat pro vysoké školy a pro nepedagogické pracovníky ve školách. Plaga to řekl při setkání s novináři na ministerstvu školství. S ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) o tom bude jednat zřejmě na začátku září.

Ministr chce, aby platy nepedagogů ve školství vzrostly o deset procent. Vláda zatím počítá s růstem jejich příjmů o šest procent. Desetinový růst by podle Plagy znamenal 800 milionů korun navíc, které bude jeho úřad požadovat po ministerstvu financí při jednání na přelomu srpna a září. Například polovina školníků brala loni podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí méně než 18.412 korun a stejný podíl vedoucích školních jídelen měl méně než 23.781 korun, přičemž průměrná mzda v Česku činila 29.504 korun hrubého měsíčně.

Další peníze by chtěl ministr vyjednat také pro vysoké školy, u kterých současný návrh počítá s navýšením o 1,8 miliardy oproti letošnímu roku. Tento růst nyní ministerstvo financí předpokládá i pro rok 2020. "Byl bych rád, kdyby se tam ještě 300 či 400 milionů objevilo pro rok 2019," uvedl Plaga. Důležité podle něj je ale hlavně to, aby se s růstem počítalo i ve střednědobých výhledech na roky 2020 a 2021. Letos mají vysoké školy rozpočet 24,6 miliardy Kč.

Zástupci vysokých škol (VŠ) již dříve uvedli, že by v dalších třech letech chtěli vidět každoroční růst rozpočtu VŠ o tři miliardy korun. Podle předsedy České konference rektorů a rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy je současný návrh na růst rozpočtu o 1,8 miliardy nedostatečný. V červenci ČTK řekl, že VŠ jsou připraveny i ke kompromisu, ale požadují alespoň o 2,2 až 2,4 miliardy korun oproti letošku. Plaga tehdy prostřednictvím své mluvčí Jarmily Balážové sdělil, že by chtěl prosadit růst o 2,5 miliardy korun oproti letošku.

Celkově by se rozpočet školství v příštím roce mohl zvýšit o 25,6 miliardy korun na 194,7 miliardy korun. I s evropskými dotacemi by pak mohl činit 204,7 miliardy korun. Dosavadní výsledky jednání o rozpočtu považuje Plaga za "mimořádně úspěšné".

Návrh zohledňuje především slibovaný růst platů učitelů, a to navýšením o 13,5 miliardy korun oproti letošku. Plaga počítá s přidáním o deset procent v tarifech a pěti procenty navíc na odměny. Loni učitelé dostávali v průměru 31.632 korun. Kabinet se ve svém programu zavázal zvednout průměrný plat kantorů do roku 2021 na 46.000 korun. Ministr dnes novinářům řekl, že tarifní část platu by měla činit zhruba 36.000 korun a 9000 korun by tvořily odměny a různé příplatky.

Současná verze návrhu počítá také s částkou čtyř miliard korun na podporu vzdělávání handicapovaných i nadaných dětí v běžných školách. Oproti loňsku je to podle Plagy nárůst o zhruba dvě miliardy. Speciální školství by navíc mělo dostat 800 milionů korun a 100 milionů korun by mělo jít na pomůcky do těchto škol.

Dalších 1,8 miliardy korun má být vyčleněno na překrývání směn učitelek ve školkách a rozšíření provozu těchto zařízení, řekl Plaga. Necelá miliarda korun podle něj bude v rozvojovém programu na vyrovnání rozdílů ve financování škol v různých regionech a 700 milionů korun bude v rozvojovém programu na náběh změny financování škol od září 2019.

Návrh rozpočtu počítá také s akčním plánem pro lékařské fakulty. "Ten akční plán má řešit období 11 let a asi půl miliardy korun ročně má jít na navýšení počtu studentů, ale hlavně potom absolventů lékařských fakult v České republice," vysvětlil ministr.

Rozpočet sportu by mohl meziročně vzrůst o 2,1 miliardy na 8,4 miliardy korun.