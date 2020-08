Plaga: Rozpočet na platy učitelů by měl narůst o 11 miliard Kč

Praha - Ministr školství Robert Plaga (ANO) bude na příští rok požadovat meziroční navýšení rozpočtu na platy ve školství o 12,5 miliardy korun. Platy učitelů by podle něj měly od ledna narůst o devět procent, jak se již loni dohodl s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). Výdělky nepedagogů by se měly zvýšit o sedm procent. Zvednout by se měl také rozpočet vysokých škol. Plaga to řekl v rozhovoru s ČTK.

Letošní rozpočet ministerstva školství je zhruba 214 miliard korun. Kolem 148 miliard korun z toho míří do regionálního školství, tedy mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol.

"Já počítám s tím nárůstem (platů učitelů), jak byl plánován ve střednědobém výdajovém rámci, tedy s devítiprocentním nárůstem," uvedl Plaga. Podle něj si to učitelé zaslouží. "Myslím si, že většina z rodičů si na jaře uvědomila, jak těžké je učitelské povolání, když si to sami doma vyzkoušeli. A musí být naším společným zájmem, abychom udrželi důvěru učitelů, že povolání bude dostatečně ohodnoceno, a nalákali absolventy do škol a dostáli vládního slibu," řekl.

Vláda se ve svém programu zavázala, že zvýší průměrné platy učitelů do roku 2021 na 150 procent jejich výše z roku 2017. Příští rok by tak měli brát v průměru kolem 47.000 hrubého měsíčně. Naposledy jim platy vzrostly letos v lednu, a to o deset procent. Průměrný výdělek učitelů v prvním čtvrtletí letošního roku činil 38.951 korun hrubého měsíčně. Průměrná mzda v ČR byla 34.077 korun. Nepedagogové ve školách brali v průměru 21.589 korun.

Kvůli koronavirové krizi se schodek letošního rozpočtu zvýšil na 500 miliard korun. Podle Plagy by se kvůli tomu ale nemělo šetřit na školství. "Je to věc, která je investicí do budoucna a škrtat v této oblasti nebo nedostát vládnímu slibu by bylo hloupé," řekl. Pro nepedagogy bude proto na příští rok požadovat navýšení rozpočtu o 1,5 miliardy a pro pedagogy přibližně o 11 miliard korun.

Více peněz by si podle něj zasloužily i vysoké školy, jejichž letošní rozpočet je zhruba 27,4 miliardy korun. V červnu uvedl, že by mohly dostat přidáno do jedné miliardy. Navzdory výpadkům z příjmů, které akademická sféra utrpěla v době koronakrize, letos od státu nežádaly žádné peníze navíc, řekl ministr. Místo toho podle něj využily peněz ze svých rezervních fondů. Připomněl také, že pomohly státu s testováním na koronavirus a zapojily se do dobrovolnické pomoci. Podle něj se nyní bude vyjednávat hlavně o tom, jak by se jim měly rozdělit peníze na vysokoškolskou výuku a na vědu. Dodal, že by se v dalších letech měly víc podporovat obory, po kterých bude ve společnosti poptávka, jako je to nyní v případě pedagogických či lékařských fakult. Zmínil například hygieniky, odborníky na sucho či IT odborníky.