Plaga: Původní návrh rozpočtu na sport se zvýší o miliardu Kč

Praha - Rozpočet na sport v příštím roce by se měl zvýšit o miliardu korun proti původnímu návrhu. Na sport by tak mělo jít zhruba 7,5 miliardy korun, což by bylo o půl miliardy víc než letos. Ministr školství Robert Plaga (ANO) se na tom v pondělí dohodl s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). Dnes to Plaga řekl novinářům.

"Včera (v pondělí) jsme se s ministryní financí na vládě dohodli, že ne 6,5 miliardy pro rok 2020, ale 7,5 miliardy korun pro rok 2020 bude propsáno na oblast sportu," uvedl Plaga. Celkem 1,3 miliardy korun z této částky podle něj půjde na program Můj klub, odkud mohou dotace čerpat tělovýchovné kluby a jednoty, kde sportují děti. Peníze navíc jsou podle ministerstva potřeba na výraznější modernizaci sportovišť.

Letos hospodařilo ministerstvo v kapitole na sport se sedmi miliardami korun. Podle dřívějšího vyjádření Schillerové počítalo ministerstvo financí s tím, že se nevyčerpají všechny sportovní dotace a převedou se na ministerstvu školství do příštího roku. Na sport tak mělo podle ní jít ve výsledku přibližně stejné množství peněz jako letos. Že bude usilovat o navýšení, sdělil Plaga minulý týden po setkání s premiérem Andrejem Babišem (ANO), který to oznámil na twitteru.

Současný návrh rozpočtu ministerstva školství pro rok 2020 by tak nyní měl činit 214 miliard korun, což je o zhruba 18 miliard korun víc než letošní rozpočet. Proti vládou schválenému návrhu zahrnuje tato částka vedle miliardy navíc pro sport také miliardu navíc na zajištění nových učitelů, na které se Plaga domluvil se Schillerovou minulý týden.

Peníze na sport bude ještě příští rok rozdělovat ministerstvo školství, i když agendu sportu začne postupně přebírat nově vznikající Národní sportovní agentura. Podporu sportu navýšil stát v posledních letech o několik miliard korun. Zatímco v roce 2015 na něj šly tři miliardy korun, v roce 2017 - za vlády bývalého premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) - to bylo šest miliard korun. Babiš v předchozích letech říkal, že by si sport zasloužil 12 miliard.