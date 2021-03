Plaga představil plán návratu dětí do škol, termín neřekl

Praha - První stupeň základních škol by se po jejich znovuotevření měl po týdnu střídat doma a ve škole. Závěrečné ročníky základních i středních škol bez praktické výuky by se měly vrátit do škol dobrovolně v omezeném režimu ve studijních skupinách. Uvedl to ministr školství Robert Plaga (za ANO), který poslancům představil plán ministerstva na návrat žáků do lavic. Kdy se školy znovu otevřou, neoznámil. Termín musí určit ministerstvo zdravotnictví. Rozhodnutí by podle Plagy mělo padnout do Velikonoc, pokud by se školy mohly otevřít 12. dubna. Opozice považuje tento termín za reálný.

Zástupci škol plán pro návrat žáků uvítali, ministerstvo ho s nimi předem konzultovalo a vychází i z názorů ředitelů škol. Rotační výuku prvního stupně sice nepovažují za ideální, ale akceptují ji. Je to cesta, jak dostat děti do škol, uvedl šéf asociace ředitelů základních škol Michal Černý.

Od 1. března jsou kvůli zhoršení epidemie koronaviru otevřeny jen školy pro děti zdravotníků a dalších vybraných profesí. Ostatní se učí z domova.

Podle Plagy jsou prioritou nejmladší žáci a praktická výuka, kterou nelze nahradit distanční výukou. V první fázi po otevření škol se budou třídy prvního stupně střídat v prezenční a distanční výuce, speciální školy a malotřídky do 75 žáků budou mít prezenční výuku a obnoví se praktická výuka na středních a vyšších odborných školách a v závěrečných ročnících vysokých škol. Školky se otevřou pro děti v povinném předškolním vzdělávání, výuku by měly absolvovat v maximálně 15členných skupinách. V základních uměleckých školách bude individuální výuka.

Naopak brzký návrat žáků posledních ročníků základních a středních škol k prezenčnímu vzdělávání by byl podle Plagy kontraproduktivní. Kvůli blížícím se zkouškám budou pro ně dobrovolné skupinové konzultace. Plaga zmínil skupiny nejvýše po šesti žácích pro klíčové předměty. Nyní jsou možné jen individuální konzultace.

Ministr také uvedl, že není na místě plošné opakování ročníku kvůli omezení výuky, většina žáků se totiž zapojila do distanční výuky. Možné je individuální opakování po dohodě s ředitelem školy, což by se mohlo týkat například učňů.

Podle Plagy se plán ministerstva v mnohém shoduje s návrhy opozice. Vedle rotační výuky úřad navrhuje i rozšíření povinnosti nošení respirátorů či roušek i na školky a speciální školy, pokud tomu nebude bránit postižení dítěte. Podle šéfa Asociace speciálních pedagogů Jiřího Pilaře to ve většině případů je možné zvládnout.

Ministr současně uvedl, že ministerstvo má vše pro návrat žáků do škol připraveno. V únoru školám poslalo 3,5 milionu respirátorů, deset kusů na zaměstnance. Počítá s testováním dvakrát týdně antigenními testy a vyjednalo přednostní očkování pracovníků škol. V polovině března byla mezi učiteli registrovanými k očkování podle výpočtu ČTK zhruba polovina mladších 50 let, tedy asi 82.000. Pětina registrovaných učitelů byla mladší 40 let. Dosud jim bylo aplikováno 100.000 dávek vakcíny a dokončené očkování oběma dávkami má asi 6300 z celkových 260.000 pracovníků ve školství.

Místopředseda hnutí STAN Petr Gazdík po jednání s Plagou uvedl, že žáci by ve školách mohli být testováni dvakrát týdně antigenními testy. Podle místopředsedy sněmovního školského výboru Lukáše Bartoně (Piráti) Plaga uznal myšlenku pilotních projektů testování v několika zařízeních ještě před úplným návratem dětí do škol za dobrou.

Piráti a STAN považují návrat některých žáků k prezenční výuce 12. nebo 19. dubna za reálný, pokud to dovolí epidemická situace a budou přísná bezpečnostní opatření. Zásadní je pro ně návrat prvního stupně k prezenční výuce, nicméně vyslovili se pro střídání po skupinách žáků.

Jako reálný se jeví návrat části žáků do škol 12. dubna i koalici Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09). Na rozdíl od koalice Pirátů a STAN ale nepovažují za vhodné otevírat školy podle situace v jednotlivých regionech.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) minulý týden uvedl, že by se žáci do lavic mohli začít vracet zřejmě ve druhé polovině dubna. "Ten, kdo musí říct jasné termíny nebo kritéria, je ministerstvo zdravotnictví," řekl dnes Plaga. Předpokládá, že hlavní hygienička Pavla Svrčinová to udělá příští týden.