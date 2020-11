Plaga představí podrobnosti pro rozvolňování opatření ve školství

Praha - Ministr školství Robert Plaga (za ANO) dnes na tiskové konferenci představí detaily k fungování protiepidemického systému PES ve školství. Základní přehled k rozvolňování či zpřísňování opatření v různých oblastech života zveřejnil již v pátek ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Z nového modelu vyplývá, že všichni žáci a studenti by mohli mít běžnou výuku při dvou nejnižších úrovních z pěti stupňů rizika nákazy covidem-19.

V současnosti se opatření v Česku vážou k nejvyššímu pátému stupni rizika, riziko nákazy odpovídá čtvrtému stupni.

Školy jsou nyní kvůli epidemii covidu-19 zavřené a je v nich povinná výuka na dálku. V provozu zůstaly pouze mateřské školy a takzvané krizové školy, kam dochází děti zdravotníků, hasičů či policistů. Tuto středu se do lavic vrátí také první a druhé třídy a všechny ročníky speciálních škol.

Blatný v pátek uvedl, že riziko nákazy se snížilo z pátého stupně na čtvrtý. Pokud by se situace do středy nezhoršila, navrhl by vládě zmírnění současných opatření od příštího pondělí. To by podle tabulky k systému PES umožnilo obnovení prezenční výuky pro zbytek prvního stupně a střídání tříd na druhém stupni po týdnech. Při třetí úrovni se umožní střídavá výuka i ve středních školách a do vysokých škol se budou moct vrátit první ročníky. Ve dvou nejnižších úrovních nákazy by školy fungovaly normálně s výjimkou univerzit třetího věku.

Tabulka ministerstva zdravotnictví se ve čtvrtém a třetím stupni rizika nákazy zmiňuje rovněž o možnosti výjimek při omezené výuce na druhém stupni, ve středních a vyšších odborných i vysokých školách. O jaké výjimky půjde, tabulka neupřesňuje. Plaga již dříve za svou prioritu označil třeba obnovení prezenčního vzdělávání pro poslední ročníky nebo praktické výuky.

ptd mol