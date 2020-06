Plaga: Obsah přijímacích zkoušek by se měl změnit

Praha - Obsah přijímacích zkoušek na střední školy by se podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) měl změnit. Současné testování podle něj neodpovídá tomu, co a jak se učí děti v moderních školách. Podoba zkoušek podle něj nutí rodiče ke vzdělávání potomků v placených kurzech. Ministr by proto chtěl otevřít debatu o možných úpravách. Podle něj je pro zlepšení vzdělávacího systému proměna podoby zkoušek důležitější než diskuse o počtu pokusů na testy. Plaga to uvedl v rozhovoru s ČTK.

"Debata, která nás čeká a která bude nelehká, tak je o obsahu, tedy co má testovat jednotná přijímací zkouška," řekl ministr. Podle něj je sice řada ředitelů se státní jednotnou zkouškou spokojená, protože z nich snímá břímě rozhodování a přenáší odpovědnost na Cermat nebo ministerstvo školství, změny v obsahu zkoušek jsou ale nutné pro modernizaci vzdělávání.

Plaga uvedl, že nepovažuje za tolik důležitou debatu o počtu termínů u přijímacích zkoušek. O termínech se v současnosti hodně mluví kvůli tomu, že ministr letos v souvislosti s opatřeními proti koronaviru rozhodl o omezení pokusů na zkoušku ze dvou na jeden. Podle kritiků to mohlo u některých dětí zvýšit stres a snížit jejich šance na přijetí. Plaga uvedl, že chápe, že někdo to mohl chápat jako újmu, podotkl, že z dat Cermatu nicméně plyne, že výsledky z prvního a druhého termínu se v minulých letech moc neměnily. Dodal, že v příštím roce budou opět platit standardní dva termíny.

Podle ministra v současnosti obsah přijímacích zkoušek nutí rodiče platit dětem přípravné kurzy na testy. "Měli bychom se bavit o tom, jak upravit testování, aby bylo smysluplnější, aby to nebylo technické testování, rozřazování, aby sekundárně to nenutilo rodiče k paralelnímu vzdělávání," řekl. Škola by podle něj měla naučit člověka různé dovednosti a schopnosti, nikoli se zabývat přípravou na sadu testů, které jsou podmínkou pro přijetí na maturitní obor.

Placené kurzy jsou podle něj faktorem, který podporuje sociální nerovnosti. "Je tam přímá úměra mezi finančními možnostmi rodiny a větší šancí uspět u zkoušky," řekl. Nejvíce se to podle něj týká víceletých gymnázií a prestižních čtyřletých oborů.

Jednotná přijímací zkouška se skládá z testů z češtiny a matematiky. Výsledek z ní musí tvořit alespoň 60 procent celkového hodnocení uchazeče. Výjimkou jsou sportovní gymnázia, kde to může být 40 procent. Minimum bodů nutné pro přijetí stát nestanovil. Školy mohou jednotné testy doplnit vlastními zkouškami. Podle Plagy by jednotná zkouška mohla tvořit jen polovinu hodnocení a střední školy by měly přihlížet více také ke kontinuální činnosti žáka ve složce s jeho pracemi. "Já bych velmi rád debatu minimálně otevřel, než skončím své funkční období, protože debata určitě nedopadne v krátkém období, ale myslím si, že je potřeba přejít od debaty nad formou také k debatě nad obsahem a lepším zacílení těch zkoušek," uzavřel.