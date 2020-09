Plaga nesouhlasí s navýšením věku u ošetřovného z 10 na 13 let

Praha - Ministr školství Robert Plaga (za ANO) je připraven jednat s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD) o úpravě délky ošetřovného kvůli karanténám ve školách. Nesouhlasí ale s jejím návrhem, aby se nárok na ošetřovné zvýšil pro školáky z deseti let na 13 let. Plaga to dnes uvedl v Otázkách Václava Moravce v České televizi.

Maláčová v srpnu navrhla prodloužit vyplácení dávky na celou dobu případné výuky na dálku, a to na školáky do 13 let. V současnosti se ošetřovné vyplácí zaměstnancům na děti do deseti let po devět dnů. Samoživitelky a samoživitelé ho mohou pobírat na školáky do 16 let až 16 dnů. Dávka činí 60 procent základu výdělku. Pokud se někdo dostane do karantény kvůli covidu, musí v ní být alespoň deset dní.

Podle Plagy je nyní v systému vyplácení ošetřovného nesoulad s délkou nařizované karantény. "Já jsem připraven bavit se o tom, jestli se má sladit délka ve vztahu ke karanténě, distančnímu vzdělávání," uvedl. "O tom, o čem nejsem připraven se bavit, a myslím si, že to jen úlitba jaru, ale není pro to faktický důvod, je navýšení na 13 let věku," řekl. Předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý dodal, že s jeho postojem zcela souhlasí.

O návrhu Maláčové podle Plagy rozhodně vláda, až bude zařazen na její jednání. Ministryně na začátku září uvedla, že očekává brzkou dohodu koalice. Premiér Andrej Babiš (ANO) ale řekl, že podle něj změna ošetřovného není urgentní.

V Česku přibývá škol, v nichž se kvůli výskytu covidu-19 neučí, nebo jsou zavřené. Podle metodiky ministerstva zdravotnictví by je hygienici měli zavírat v případě, že v nich onemocní covidem-19 nebo má povinnou karanténu více než 30 procent učitelů a žáků. Pokud škola není v nařízené karanténě, nemají rodiče na ošetřovné nárok. Ministerstvo školství proto na konci prvního zářijového týdne oznámilo, že ředitelům umožní posunout začátek školního roku, aby rodiny mohly dávku získat.

Ošetřovné se vyplácí z nemocenského pojištění. Kvůli plošnému uzavření škol se výdaje na dávku letos ve druhém čtvrtletí meziročně zvedly zhruba patnáctkrát. Činily 7,06 miliardy korun. Systém nemocenské se dostal do největšího propadu od začátku svého fungování v roce 1993. Schodek na konci prvního pololetí dosahoval zhruba 13 miliard.