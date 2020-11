Plaga: MŠMT bude řešit úpravy v jarních zkouškách tento měsíc

Praha - Ministerstvo školství s ohledem na epidemii covidu-19 začalo připravovat možné úpravy státních maturit a jednotných přijímacích zkoušek na jaře příštího roku. Jejich podobu chce přizpůsobit vývoji situace a modelům, které vypracuje ministerstvo zdravotnictví. Možné scénáře, jak by zkoušky mohly na jaře vypadat, by měly být hotové zřejmě tento měsíc. Na dnešní online konferenci Návrat do škol, nebo škola doma? to novinářům řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO).

"Problematika jednotné přijímací zkoušky, problematika státních maturit je věcí, které na ministerstvu řešíme," uvedl Plaga. Podle něj se ale nyní čeká na to, jak ministerstvo zdravotnictví aktualizuje modely vývoje epidemie, na které by chtělo ministerstvo školství připravované scénáře navázat. "Ta témata určitě urychleně v průběhu listopadu řešit budeme a variantní řešení vyhlásíme," řekl.

Na to, že by ministerstvo školství mělo kvůli současné koronavirové krizi co nejdříve připravit možné úpravy v jarních přijímacích zkouškách na střední školy, upozornil dnes spolek Učitelská platforma. Podle něj by se přitom měla zohlednit současná výuka na dálku, při které ve vzdělávání vznikají velké rozdíly, a také riziko případného zhoršení epidemie na jaře. Předseda Unie školských asociací Jiří Zajíček zase minulý týden upozornil, že by se měly začít připravovat i případné změny v jarních maturitních i závěrečných zkouškách.

Jednotné přijímací zkoušky by se podle aktuálně stanovených termínů měly konat na čtyřleté obory 12. a 13. dubna 2021 a na víceletá gymnázia 14. a 15. dubna. Náhradní termíny mají být 12. a 13. května. Minulý školní rok se kvůli epidemii zkoušky přesunuly z dubna na červen a uchazeči měli místo běžných dvou pokusů na složení testů pokus jeden. Maturanti letos na jaře nepsali slohové práce; testy a ústní maturity se přesunuly z dubna a května na červen.

Školy jsou od první poloviny října zavřené. Opatření vlády platí zatím do 20. listopadu. Až to bude možné, měly by se do škol podle ministerstva školství vracet prioritně první a druhé třídy, závěrečné ročníky základních i středních škol, žáci speciálních škol a měla by se obnovit praktická výuka. O termínech či podmínkách, za kterých by se školy mohly začít otevírat, má podle Plagy rozhodnout ministerstvo zdravotnictví podle dat o vývoji epidemie. Učinit by tak zřejmě mohlo koncem tohoto týdne.