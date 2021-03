Plaga by chtěl, aby se ve školách používaly také testy PCR

Praha - Ministr školství Robert Plaga (za ANO) by chtěl, aby se při testování ve školách používaly vedle antigenních také testy PCR. Měly by se mezi testovací metody u školáků zařadit. Plaga to dnes řekl na jednání sněmovního školského výboru. Vláda rozhodla o tom, že stát pro školy a veřejný sektor pořídí 7,65 milionu antigenních testů. Školský výbor žádá, aby ministerstvo do konce měsíce účinnost antigenního testování ověřilo ve školách, které jsou v provozu pro děti zdravotníků a záchranářů.

Antigenní testy jsou levnější a jejich výsledek je rychle k dispozici. Jsou ale také méně spolehlivé. Přesnější PCR testy jsou dražší, jejich zpracování je náročnější a trvá déle. Ministerstvo školství podle Plagy původně pro školy zvažovalo PCR testy ze slin. Ministr zdůraznil, že jeho úřad o výběru testů nerozhoduje.

"Byl bych rád, kdyby se PCR testy dostaly do vějíře testů, které by se využívaly... PCR testy ze slin mají své výhody. Vycházíme z informací a jasných podkladů o větší spolehlivosti těchto testů. Byl bych rád a na vládě jsem byl zastáncem toho, že by měla být PCR metoda ze slin zařazena do vějíře," uvedl Plaga.

Podle něj nyní není možné zajistit testování PCR pro 1,7 milionu žáků a studentů a 300.000 pracovníků školství. "Kapacitu dvou milionů testů nejsou laboratoře schopny vytvořit," dodal ministr. Upřesnil, že antigenní testování by mělo být dvakrát týdně.

Podle místopředsedy výboru Lukáše Bartoně (Piráti) strategie testování z dílny ministerstva školství dávala smysl. "Pak to šlo na vládu a tam to dopadlo jako vždycky. Nemyslím, že nakoupené antigenní testy s nízkou spolehlivostí se špatnou zkušeností z Rakouska budou průkazné," míní Bartoň.

Česko testy čínského výrobce pořídilo v únoru. Využít se měly u školáků, kteří do škol chodili či se do nich měli vrátit. Vláda ale kvůli nákaze rozhodla o uzavření všech škol od 1. března. V provozu jsou jen školy pro děti záchranářů a zdravotníků. Podle Bartoně se mohla účinnost testů v těchto zařízeních ověřovat. "Už 17 dní mohly běžet pilotní projekty. Řekly by, zda mají testy takový efekt. A 17 dní se stále nic neděje," kritizoval Bartoň. Také podle místopředsedkyně výboru z vládní ČSSD Kateřiny Valachové pilotní zkoušení testů zatím dělaly školy hlavně samy od sebe, ne v režii ministerstva.

Výbor po resortech školství a zdravotnictví žádá, aby do konce března antigenní testy v otevřených školách ověřily a vyhodnotily. Chce také, aby ministerstva nejpozději do 23. března zpracovala plán variant návratu žáků a studentů do škol včetně případného krizového pokračování výuky na dálku.

Podle Plagy o zkoušení testů jednal ústřední krizový štáb s hejtmany. Dohodli se, že vybrané otevřené školy dostanou ze státních rezerv antigenní testy a ověří je. Výsledky by pak měl mít Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Ministr zopakoval, že do škol by se měli nejdřív vrátit žáci prvních a druhých tříd a maturanti, ale také mladší školáci ze třetích až pátých tříd. Obnovit by se měla praktická výuka. Ve třídách by dál měla platit zpřísněná hygienická opatření. Respirátory by měli nosit i očkovaní učitelé.