PKF - Prague Philharmonia na Rock for People zvedla publikum k punkovému tanci

Hradec Králové - Velkým úspěchem dnes skončil na festivalu Rock for People v Hradci Králové koncert orchestru PKF - Prague Philharmonia se souborem Clarinet Factory. Vystoupení představitelů klasické hudby pod vedením dirigenta Marka Ivanoviče a kvarteta, které nabízí prvky alternativy, jazzu či world music se zvukovými experimenty, přilákalo na krytou scénu několik stovek posluchačů. Někteří z nich na začátku vystoupení seděli nebo leželi na dřevěné podlaze a tvořili pro hudebníky zvyklé na koncertní sály netradiční publikum. Postupem času však část přítomných hudba pohybující se napříč žánry nadchla natolik, že došlo i na divoký punkový tanec.

"Dnes to bude největší pódium, na kterém jsme kdy hráli. Ještě větší, než když jsme hráli na Colours of Ostrava. Ale už se na publikum těšíme," řekl před vystoupením ČTK vedoucí Clarinet Factory a klarinetista PKF - Prague Philharmonia Jindřich Pavliš.

Když Pavliš oznámil poslední skladbu, publikum se začalo dožadovat ještě dvou. Na závěr pak několik desítek rockových fanoušků členům PKF a Clarinet Factory předvedlo taneční styl moshing vycházející z hardcore punk komunity. Většinou se tančí na koncertech při poslechu živější hudby. "Včerejší (čtvrteční) vystoupení kapely Slipknot na mě bylo moc agresivní, tohle je pro mě příjemná záležitost," konstatovala jedna z přítomných dívek.

Se složením posluchačů, mezi nimiž bylo mnoho lidí spíše rockového zaměření, si Pavliš nedělal starosti. "My to takhle nevnímáme, naši hudbu neděláme pro akademiky, možná je trochu sofistikovanější, než by to udělali pravověrní rockeři, ale myslím, že jsme k nim hodně blízko," prohlásil. "Když je hudba srozumitelná, má schopnost se prosadit," dodal.

Spojení klasické a rockové hudby není na festivalu Rock for People ojedinělé. Soubor PKF se zde úspěšně uvedl v roce 2019 v programu s kapelou Vypsaná fixa. Letos zde první den festivalu smyčcové kvarteto PKF zahrálo hudbu různých hudebních epoch na koncertu, který ředitelka orchestru Kateřina Kalistová charakterizovala jako "od Vivaldiho po AC/DC".

"Byla to jiná atmosféra, než máme třeba v Rudolfinu, ale každé prostředí má své. Myslím, že dnešní mladí lidé nejsou tak vyhranění, že by si neposlechli něco jiného. Navíc mám zkušenost, že lidé, kteří vyrostli na složitější rockové muzice, dnes chodí na Mahlera a Čajkovského," podotkl ke koncertu smyčcového kvarteta Pavliš.

V nedělním programu Rock for People ještě po boku rockových a punkových kapel zahraje Filharmonie Hradec Králové, která se dlouhodobě prolínáním hudebních žánrů věnuje oslovování také mladšího publika.