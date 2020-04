Pivovary zahájily kampaň za záchranu hospod

Praha - Pivovary spustily kampaň za záchranu hospod. Lidé si mohou na stránkách Zachranhospodu.cz kupovat poukazy, které uplatní, až se restaurace znovu otevřou, napsal dnes server lidovky.cz. Situace je kritická, uvedl dnes v tiskové zprávě Český svaz pivovarů a sladoven. Podle odhadů Asociace hotelů a restaurací klesnou celkové roční tržby restaurací o 40 procent, pokud se vrátí k běžnému provozu v červnu.

"Česká hospoda je součástí naší kultury a také tradičně důležitým centrem společenského života. Byla by velká škoda, pokud by hospody a restaurace musely definitivně končit. Věříme, že se do iniciativy zapojí další pivovary, výrobci nápojů i široká veřejnost," uvedl předseda svazu František Šámal. Do iniciativy se zapojily největší pivovary a skupiny Plzeňský Prazdroj, Staropramen, Budějovický Budvar, Primátor, Starobrno nebo Svijany, partnery jsou stravenkový Edenred, Kofola, Makro a Pernod Ricard.

Sektor včetně návazných provozů zaměstnává čtvrt milionu lidí. Svaz upozornil na to, že loni jenom na dani z přidané hodnoty restaurace a hospody odvedly státu 45 miliard korun.

V současnosti nejsou restaurace přístupné pro veřejnost, jídlo mohou prodávat pouze přes ulici nebo rozvozem.

Prezident Českomoravského svazu minipivovarů Jan Šuráň už dříve odhadl, že zhruba čtvrtina z 500 českých minipivovarů krizi nepřežije - budou muset zavřít nebo je jejich majitelé prodají. Podle svazu je více než 90 procent provozoven zavřeno.

Aktivitu Českého svazu pivovarů a sladoven předcházely kampaně některých minipivovarů, například pivovar Kytín organizuje akci Zachraň pivo. Akce pro několik minipivovarů se rozrostla, nyní je podle jeho webu přihlášeno 189 minipivovarů, lidé mohou zachránit před zkažením více než 6,5 milionu piv.