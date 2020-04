Pivovary nechtějí platit 100 milionů Kč na dani za vylité pivo

Praha - Pivovarníci žádají o úpravu zákona, aby pivovary nemusely platit za vylité sudové a tankové pivo spotřební daň. Podle vládního harmonogramu mají zůstat zahrádky zavřené do 25. května a interiéry hospod a restaurací do 8. června, šlo by tak zhruba o čtvrtletní produkci, tedy 1,5 milionu hektolitrů piva. Na dani by měl obor zaplatit za toto množství více než 100 milionů korun. ČTK to sdělili zástupci Českého svazu pivovarů a sladoven.

"Už několik let upozorňujeme ministerstvo financí na nelogičnosti v zákoně o spotřební dani, které znevýhodňují některé obvyklé distribuční modely dodání piva na trhu," uvedla výkonná ředitelka svazu Martina Ferencová. Podle ní je platba za likvidované pivo nejenom nesmyslná, ale také nemorální.

Pivo se podle svazu vrací kvůli zavřeným hospodám z prodejní sítě zpět do pivovarů. "Není možné ho jednoduše znovu naplnit do lahví nebo plechovek a prodat jako balené. Vrácené pivo tak nelze využít pro výrobu nového piva, ani ho přebalit, aby mohlo být prodáno v maloobchodních prodejnách. Nezbývá než toto pivo zlikvidovat," uvádí svaz.

Ještě větší problém je podle Ferencové u piva, které se vrací z distribučních center jednotlivých pivovarů, u něj se pak musí i při likvidaci zaplatit spotřební daň. "Identická situace je u piva, které se vrací z hospod provozovaných přímo pivovarem. Ani v tomto případě současná legislativa neumožňuje požádat o vrácení spotřební daně," dodala. Škody pivovarů, které kromě daně zahrnují náklady na jeho výrobu, logistiku a likvidaci, dosáhnou podle ní stovek milionů korun.

Ministerstvo financí ČTK sdělilo, že za pivo poslané do oběhu je již spotřební daň zaplacená. Nárok na vrácení daně má podle Jakuba Vintrlíka z úřadu v několika případech. Na situaci, kdy se pivo nikam nepřeprodávalo, se tato možnost nevztahuje.