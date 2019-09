Pivovary na Dny českého piva znovu navaří pivní speciály

Praha - Do sedmého ročníku Dnů českého piva se zapojí desítky pivovarů, které navaří Svatováclavské speciály. Akce, do níže se zapojí i tisíce restaurací a kterou organizuje po celé ČR Český svaz pivovarů a sladoven, začne v úterý 24. září a potrvá do pondělí 30. září. Na tiskové konferenci to řekla výkonná ředitelka svazu Martina Ferencová.

Hlavním motivem Dnů českého piva je podle ní posílit tradici setkávání sousedů a přátel u čepovaného piva v hospodách. Řada podniků svým návštěvníkům vedle svatováclavských speciálů nabídne kulinářské pivní menu. Doprovodné aktivity chystají i samotné pivovary. Konat se budou setkání se sládky či prohlídky běžně nepřístupných pivovarských prostor. Na mnoha místech akce doprovodí kulturní program.

"Pro českou pivní kulturu je nezbytné, aby se konzumenti začali pozvolna vracet k čepovanému pivu. To v posledních letech v souboji s baleným pivem pomalu ztrácelo dech. Vaříme nejlepší pivo na světě a měli bychom si ho umět náležitě vychutnat v tradiční české hospodě se vším, co k ní patří," řekla Ferencová.

Tradice Dnů českého piva byla založena v roce 2013 na počest svatého Václava, hlavního patrona české země. "A protože je zároveň patronem pivovarníků, pak i relativně nově vzniklá oslava českého piva je každoročně na konci září, kdy svůj svátek slaví právě Václavové," dodala Ferencová.

České pivovary po předloňském poklesu výroby loni vyrobily rekordních 21,3 milionu hektolitrů piva, výstav tak meziročně vzrostl o 4,7 procenta. Za zvýšením produkce stálo hlavně pivo určené na vývoz, u kterého se meziročně zvýšila výroba o 11,8 procenta. Spotřeba piva v Česku se ale loni také zvýšila, a to o 2,9 procenta na 16,5 milionu hektolitrů. Na jednoho obyvatele se tak v ČR loni vypilo 141 litrů, o šest velkých piv meziročně více.