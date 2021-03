Pivovar Pukrmistr z Plzně bojuje s pandemií netradičními pivy

Plzeň - Plzeňský pivovar Purkmistr v době pandemie, kdy může mít jen výdejní okénko a e-shop, zásadně změnil sortiment. V důsledku toho posiluje prodej, jenž nyní dosahuje zhruba 30 procent běžných let. Minipivovar, který funguje 14 let, začal nabízet takzvané "kyseláče", nakuřované slané pivo, silnější suchou ipu a zelené pivo na dnešní svátek Svatého Patrika, řekla ČTK vrchní sládková Eva Straková. Základní druhy jako ležák vyrábí dál, celkem vaří 13 druhů piv.

Podle prezidenta Českomoravského svazu minipivovarů (ČMSMP) Jana Šuráně je nabídka netradičních moderních druhů piv cestou, jak přilákat víc zákazníků, kteří si pak koupí i další piva. "Vymýšlí se teď způsoby, jak vůbec dostat lidi do pivovarů," uvedl. Prodeje minipivovarů se pohybují mezi nulou až 80 procenty běžných let.

"Nejlépe jsou na tom ty u velkých sídlišť, i venkovské žijí dál ze svých lidí. Ale centra Prahy a dalších měst, která žijí z turistiky, jsou na tom hodně špatně," řekl Šuráň.

Hlavním prodejním kanálem Purkmistra je okénko otevřené denně od 10:30 do 20:00. "Je nutné teď více exportovat mimo Plzeň, hlavně do pivoték v Praze, a e-shopů," uvedl vedoucí prodeje Filip Rajtmajer. Speciality by měly podle Strakové upoutat hlavně mladé lidi a spotřebitele mimo Plzeň; konzervativní konzumenti na Plzeňsku jsou hodně zvyklí na světlé ležáky.

"Máme teď víc času na experimenty než při běžném provozu. Kyselá 'sour' piva jsme dosud nevařili, ale jsou trendy a hodí se do letního období," uvedla Straková. Podle Ratmajera jde o osvěžující devítistupňová piva.

U Zbité hrušky zvolil Purkmistr jako přísadu hrušku, citrusy a maliny už jsou totiž podle Strakové obvyklé; obsahuje i vývar z hřebíčku a mátu.

"Chceme vždycky něco úplně nového, ale musí nám to chutnat," řekl sládek Lukáš Kačírek. Wostrá Bába Kořenářka je kyselé, nakuřované a slané pivo, které doplňuje chuť a vůně rozmarýnu, jalovce a pepře. "Nezůstal tam žádný cukr, mohou ho pít i lidé na dietě," uvedl. Mezi další taháky patří třináctistupňový Smokey Sour Salty Ale, nakuřovaný osolený "kyseláč", a suchá čtrnáctka brut IPA. Připravuje i biopivo. "Bioslady se u nás seženou, ale biochmele ne. Můžeme tam dát novozélandské, které se ničím neošetřují, ale není k nim certifikát, což k biopivu potřebujeme," uvedla Straková. Nová piva prodávají výhradně ve skleněných lahvích 0,7 litru.

Pukrmistr, který v běžné době dodává svým pivním lázním a restauraci, dosud vyrobil 55 druhů piv. Experimentovat začal s ochucenými pivy, které teď ustupují a nastává boom "kyseláčů". Orientuje se na přírodní linii - levanduli, černý bez, šípky, smrkové výhonky, šípky, dýni, žito a oves.

"Týdně prodáme asi 1000 litrů v lahvích, to bylo dříve za víkend," řekla sládková. Pivo v PET lahvích nabízí s 20- a 30procentní slevou, což teď dělá většina minipivovarů. V první vlně pandemie, kdy pivaři pomáhali svým oblíbeným značkám, si pochvalovali iniciativu zachranpivo.cz, která už podle Rajtmajera moc nefunguje. Hodně pivovarů se pak vrhlo na e-shopy. Purkmistr využívá i služby Pivní Zásilky a Pivo Jinak, kde si konzument předplatí pivo na rok a každý měsíc mu přivezou různé lahve. Podle Šuráně se toho ale těmito kanály moc neprodá a je to pracné.